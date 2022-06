Sallusti interrompe il collegamento e ne dice quattro a Giletti a Mosca: “Rinuncio al compenso”

Sta facendo molto discutere la decisione di Sallusti di dirne quattro a Massimo Giletti, che in occasione dell’ultima puntata di “Non è l’Arena” si è collegato direttamente da Mosca. Il conduttore, lo ricordiamo, avrebbe avuto anche un leggero malore durante la serata, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale sul nostro sito con un altro articolo. Come sono andate le cose? Limitarsi a dire che il giornalista si sia sfogato con Giletti per il solo fatto che fosse collegato da Mosca non sarebbe corretto. Anzi, sarebbe una ricostruzione troppo approssimativa.

Per quale ragione Sallusti ha interrotto il collegamento prendendosela con Giletti a Mosca

Come sono andate le cose su LA7 durante la diretta di “Non è l’Arena”? Sallusti, come si nota dal video disponibile su Twitter che aiuta a contestualizzare ogni discorso, fondamentalmente non si è arrabbiato per il collegamento di Giletti da Mosca. Ad irritarlo, infatti, ci hanno pensato giornalisti intervenuti in trasmissione, oltre ad esponenti politici a quanto pare vicini a Putin. Con relativi attacchi diretti al conduttore.

Chiaro il riferimento a Marija Zacharov, a conti fatti portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov, che ha utilizzato espressioni pesanti nei confronti dello stesso Giletti durante la puntata andata in onda ieri sera. Una cosa inaccettabile per Sallusti, il quale non ha esitato nel definire la donna “incompetente da una cretina che non sa nemmeno di che cosa sta parlando“.

A quel punto, senza girarci troppo intorno, Sallusti ha fatto e detto una cosa che raramente si vede in tv. Sostanzialmente, rinunciando al suo compenso, ha voluto far presente a Giletti di essere intenzionato ad interrompere il suo collegamento durante “Non è l’Arena” per non alimentare il teatrino che si era venuto a creare su LA7. Staremo a vedere se in futuro vedremo ancora il Direttore di Libero ospite della trasmissione in questione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.