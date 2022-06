Presunto malore per Massimo Giletti a Mosca per Non è l’Arena: Myrta Merlino al suo posto

Sta scatenando un putiferio la decisione di Massimo Giletti di recarsi a Mosca per una diretta, al punto che avrebbe accusato un malore. Pochi minuti fa, è stato il diretto interessato a precisare concetti sulle sue condizioni, facendo presente che è stato solo un piccolo mancamento dovuto forse ad un calo di zuccheri. Un’uscita importante, quantomeno per rassicurare tutti sul suo stato di salute, dopo che per alcuni minuti in tanti si sono preoccupati qui in Italia. Al punto da dover richiedere l’intervento in diretta di Myrta Merlino.

Cosa sappiamo sul malore per Massimo Giletti a Mosca per Non è l’Arena: Myrta Merlino è subentrata al suo posto

Dunque, un altro capitolo da aggiungere sul fronte guerra per LA7, dopo che nelle scorse settimane Massimo Giletti era stato al centro di una feroce discussione per il suo collegamento da Odessa, in Ucraina. Difficile dire se quello del giornalista sia stato un vero e proprio malore, dovuto magari alle temperature della capitale russa o dalle condizioni di stress al quale è stato sottoposto.

Il momento del presunto malore di Massimo Giletti, in retta a Non è l’Arena, è disponibile su Twitter. Con tanto di richiesta di aiuto da parte della stessa Myrta Merlino. Al di là delle polemiche innescate in Italia per la sua decisione di recarsi in Russia in un momento come questo.

Resta il fatto che attorno alle 23:28, su LA7, è tornato in onda e in diretta lo stesso Massimo Giletti per tranquillizzare tutti. In primis Myrta Merlino che aveva preso momentaneamente il suo posto nella conduzione della puntata di “Non è l’Arena” del 5 giugno. In questi minuti, non a caso, tutti possono verificare in modo rapido le sue condizioni, recandosi sul sito di LA7 per prendere visione della diretta della trasmissione.

Dunque, se malore è stato per Massimo Giletti, abbiamo riscontri diretti sul fatto che sia stata una cosa di poco conto. Al di là delle polemiche e delle discussioni per il suo collegamento da Mosca, con relativo intervento di Myrta Merlino, la notizia importante è che il cronista stia bene.

