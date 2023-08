Ritorna la lettera di Maria Luisa Busi con dimissioni dal TG1, ma è del tutto decontestualizzata

Ogni anno, nella seconda metà di agosto, torna attuale la lettera con la quale la giornalista Maria Luisa Busi ha preannunciato le dimissioni dal suo ruolo nel TG1. Le premesse dalle quali partire sono due, in quanto la cronista ha effettivamente reso pubbliche le proprie opinioni sulla gestione del telegiornale e della redazione, evidenziando alcune criticità esattamente come appaiono nel virgolettato che a conti fatti risulta nuovamente virale. Il secondo punto riguarda le tempistiche.

Sta tornando la lettera di Maria Luisa Busi con dimissioni dal TG1: contenuti nuovamente decontestualizzati

Già, perché se da un lato la lettera di dimissioni di Maria Luisa Busi è autentica, è altrettanto vero i fatti risalgono addirittura al 2010. In molti pensano che lo sfogo della giornalista riguardi specifici aspetti dei giorni nostri, con la censura imposta dal TG1 in merito a questioni attuali. Le cose non stanno così, come del resto possiamo osservare tramite alcuni report pubblicati a suo tempo da testate importanti. Tredici anni sono tanti e creare connessioni nel tempo ha davvero poco senso.

Non è un caso che esattamente un anno fa abbiamo pubblicato ulteriori chiarimenti sulla vicenda, visto che nel 2021 e nel 2022 in molti hanno utilizzato la lettera di Maria Luisa Busi a proprio piacimento, lasciando credere che il passo della giornalista fosse dovuto al modo in cui sono state trattate tematiche delicate. Vedere per credere le fantomatiche associazioni tra la lettera al green pass e alla gestione dei vaccini nel nostro Paese durante la pandemia.

Dunque, opportuno chiarire ogni dettaglio di questa vicenda, perché se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che Maria Luisa Busi abbia lasciato il TG1 sbattendo la porta, al contempo non ha alcun senso associare questo fatto ai più recenti trend di cui tanto si parla in questo particolare momento storico qui in Italia.

