Malinteso sulle dimissioni di Maria Luisa Busi dal TG1: chiarimenti sulla lettera

A volte le date sono tutto per leggere correttamente una storia, come nel caso della lettera di dimissioni firmata da Maria Luisa Busi, che avrebbe lasciato il TG1. Si tratta di una questione che abbiamo ampiamente esaminato in passato sul nostro sito, come potete riscontrare tramite il pezzo pubblicato esattamente un anno fa. Il post che gira sui social, evidentemente, ha compiuto dodici mesi e Facebook lo ha ricordato a parte degli utenti. Solo così si spiega il fatto che abbia preso piede nuovamente qui in Italia.

Precisazioni sulla lettera di dimissioni firmata da Maria Luisa Busi, che avrebbe lasciato il TG1

Perché parliamo di precisazioni a proposito della lettera di dimissioni inviata da Maria Luisa Busi alla direzione del TG1? Il contenuto è autentico e, di conseguenza, sarebbe inesatto mettere davanti ai vostri occhi la mascherina con bufala. Il problema consiste nel fatto che, come potete notare tramite l’articolo di Repubblica pubblicato a suo tempo, si tratti di una notizia che ha fatto molto rumore nel 2010. Contestualizzarla ai giorni nostri, dunque, non ha alcun senso.

Per inciso, le dimissioni di Maria Luisa Busi dal TG1 si focalizzano su una lettera che mette nel mirino il direttore di quel periodo, vale a dire Augusto Minzolini. A lui si aggiunge anche il direttore generale Rai Mauro Masi, fino ad arrivare al presidente Paolo Garimberti e al responsabile delle risorse umane Luciano Flussi. A cosa era dovuta la decisione drastica della giornalista? Anche questo tema lo abbiamo già trattato, ribadendo che Maria Luisa Busi fosse delusa dal poco spazio dato alle donne e al mondo del lavoro.

Nonostante questo, come si nota su Facebook, la notizia della lettera di dimissioni inviata da Maria Luisa Busi al TG1 viene spacciata come attuale, associandola a temi come il vaccino, il green pass e più in generale le libertà individuali violate. Non a caso, come sostiene WikiPedia, dal 2016 è vicedirettrice proprio del TG1.

