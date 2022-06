Ritorna la bufala della monetina sulla maniglia dell’auto: facciamo un ripasso

Da anni esiste ed insiste una leggenda metropolitana secondo la quale i ladri metterebbero una monetina sulla maniglia della nostra auto per farci distrarre e quindi entrare in azione. Chi ha memoria ricorderà che di questa bufala ci siamo occupati nel 2016, ma questa storia sta riprendendo piede in acque internazionali.

La storia della monetina sulla maniglia dell’auto

Come si configurerebbe il raggiro?

Nel 2016 Il Giornale ha pubblicato un articolo in cui metteva in guardia i lettori sul raggiro della monetina sulla maniglia dell’auto:

Di fatto il ladro lascia nella maniglia della portiera dell’auto una piccola monetina da 5 centesimi. Quando la vittima prova ad aprire l’auto la monetina cade per terra. Chiunque lascerebbe la borsa sul sedile per poi cercare per terra la moneta dopo aver sentito il tintinnio sull’asfalto. Ed è in questo preciso istante che entra in azione il ladro che apre velocemente l’altra portiera, quella lato passeggero per sottrarre la borsa dal sedile. Il trucco è stato testato da diversi ladri nei parcheggi dei supermercati e anche nelle stazioni di servizio. Le vittime preferite sono le donne perché hanno sempre una borsetta da posare sul sedile.

L’analisi

Come già detto, Bufale.net si era occupata di questa storia il 10 gennaio 2016 (qui, per chi si fosse perso il link). Nella nostra precedente analisi avevamo rilevato che l’allarme era stato diffuso dal sito QPolitical.com, ma oggi – 7 giugno 2022 – il link è inattivo.

In ogni caso, di questa notizia si era occupata la redazione di Snopes, che aveva scoperto che la presunta truffa veniva segnalata ai possessori di auto con apertura da telecomando. I ladri, secondo la leggenda metropolitana, interverrebbero con la monetina incastrata nella maniglia per impedire la chiusura dell’auto.

Snopes aveva contattato una delle aziende produttrici dei sistemi centralizzati – nello specifico Caliber Collision Repair e Arnold Chevrolet Buick – i quali avevano negato categoricamente che tale eventuale sistema di raggiro possa disattivare la chiusura centralizzata dell’auto.

Tra i vari articoli pubblicati su siti internazionali si parlava di valanghe di segnalazioni di questo tipo, ma in nessun caso le autorità hanno ricevuto denunce di furto avvenuto secondo queste modalità. È tutto? No, perché questa leggenda metropolitana sta riprendendo piede.

Il ritorno della bufala

Ieri, 6 giugno 2022, Snopes ha pubblicato un articolo per segnalare che un annuncio pubblicitario ha rispolverato questa leggenda.

Cliccando sull’annuncio si accede a un documento di 51 pagine in cui non viene assolutamente menzionata la truffa della monetina sulla maniglia.

Si tratta quindi di una vecchia bufala che ritorna da fonti internazionali, ma che non ha alcun riscontro nella vita reale.

