Rispolverata la preghiera di Don Davide Carrara per Ada: una bufala intramontabile

Sta tornando per la seconda volta in questo 2023 la bufala che investe Don Davide Carrara, personaggio che a quanto pare esiste realmente secondo le nostre ricerche del passato, in merito alle preghiere da rivolgere ad una certa Ada. Si parla di una ragazza di 24 anni che, secondo il messaggio virale, sarebbe in pericolo di vita dopo aver partorito pochi giorni fa. Una fake news che non comporta pericoli per il pubblico, visto che non sono presenti link strani nel post in questione, che va ugualmente approfondita.

Torna anche a luglio 2023 la preghiera di Don Davide Carrara per Ada: una bufala periodica

Come facciamo ad essere così sicuri della bufala? Al di là del fatto che lo stesso Don Davide Carrara in passato abbia smentito di essere l’artefice del messaggio in questione, abbiamo in primis il nostro recente report. Come se non bastasse, ne abbiamo parlato, nel paleolitico, addirittura quattro anni fa. Ora, a meno che per la buona Ada il tempo non si sia fermato, con una buona dose di sfortuna visto che anche questo parto avrebbe presentato complicanze, è chiaro che le strade siano due.

O una clamorosa coincidenza, al netto dell’età di Ada sempre ferma a quota 24 anni, o palese bufala che è giusto smascherare in queste ore. Già, perché da quello che ci risulta il messaggio circola tantissimo soprattutto su Facebook e WhatsApp oggi 18 luglio. A testimonianza del fatto che siamo soliti credere a tutto appena un messaggio abbia la tendenza a creare empatia. Per carità, buone intenzioni per tutti, ma approfondire come sempre non è mai una cosa sconsigliata.

Dunque, meglio prendere atto di quanto riportato oggi, soprattutto in proiezione futura. Siamo destinati a leggere di tanto in tanto un messaggio su Facebook, tramite il quale Don Davide Carrara avrebbe chiesto a tutti una preghiera da rivolgere alla giovane Ada.

