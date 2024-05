Avvisi per tutti sui biglietti di David Gilmour verso tour 2024 e concerto di Roma al Circo Massimo

Occorre analizzare avvisi per tutti sui biglietti di David Gilmour, in vista del tour 2024 e del concerto di Roma al Circo Massimo. Per gli appassionati del mondo rock, ma della musica in generale, ecco che il celebre chitarrista David Gilmour ha annunciato a sorpresa delle date per l’Italia, sei concerti assolutamente imperdibili che avranno luogo al Circo Massimo di Roma.

Cosa bisogna sapere sui biglietti di David Gilmour in occasione del tour 2024 e del concerto di Roma al Circo Massimo

Riscontri importanti, in linea con quelli riportati nei giorni scorsi con Travis Scott. Già è partita la caccia ai biglietti per i concerti di David Gilmour in Italia che si terranno il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre, tutte e sei gli eventi saranno ospitati dalla suggestiva cornice del Circo Massimo. Per l’occasione sarà allestita un’arena dove i vari spettatori potranno stare comodamente seduti.

Approfondendo la questione dei biglietti concerti David Gilmour in Italia, bisogna sapere come la vendita generare avverrà dalle 9:00 del 17 maggio sul sito di ticketone, ma è possibile sfruttare una prevendita esclusiva grazie a Virgin Radio. La celebre radio rock italiana farà partire una prevendita, per i biglietti concerti David Gilmour al Circo Massimo di Roma, dalle ore 9:00 del 15 maggio fino alle ore 23:59 del 16 maggio, il tutto recandosi sul sito virginradio.it.

Per poter approfittare di tale opportunità sarà ovviamente necessario registrarsi sul sito di Virgin Radio, qui sarà fornito un codice ed ogni utente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti nella sezione www.ticketone.it/virginradio. I biglietti per i concerti di David Gilmour potranno però essere acquistati in anticipo anche preordinando il nuovo album dell’artista, Luck and Strange, dal 10 maggio fino al 16 maggio ore 18.00.

Anche in questo caso si riceverà una mail con un codice che consentirà di accedere alla presale aperta il 15 e 16 maggio. Per quanto riguarda l’uscita del nuovo album di David Gilmour, Luck and Strange sarà disponibile a partire dal 16 settembre per Sony Music. Un nuovo lavoro discografico che sarà accompagnato da questo tour europeo che farà tappa anche in Italia con sei date disponibili. Ora tutti dovrebbero avere le idee più chiare sui biglietti di David Gilmour verso tour 2024 e concerto di Roma al Circo Massimo

