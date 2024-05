Anticipazioni su scaletta e vincitore di Eurovision 2024: classifica virtuale su chi ha vinto

Occorre prendere in esame alcune precisazioni ed anticipazioni per quanto riguarda scaletta e vincitore di Eurovision 2024, al punto che sui social stanno dando come ufficiale e definitiva la classifica virtuale su chi ha vinto, prima della finale prevista sabato sera. Ecco perché occorrono alcuni chiarimenti, cercando di comprendere da un lato quale sia il programma vista del tanto atteso evento, con un’opportuna distinzione tra il discorso sui favoriti (assolutamente legittimo in un contesto del genere) e quello sui potenziali scenari. Il tutto, con Angelina Mango protagonista.

Chiarimeni vari su scaletta e vincitore di Eurovision 2024: cosa sappiamo su classifica virtuale e chi ha vinto

Un appuntamento ormai classico con questo evento, come si può notare attraverso le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione un anno fa con un altro articolo che aveva coinvolto Marco Mengoni. Premesso che lo show inizierà a conti fatti attorno alle 21:15 di sabato 11 maggio e che la finale verrà trasmessa su Rai 1 (non su Rai 2, come avvenuto in occasione delle semifinali), buona parte dei rumors gravita attorno al quesito più caldo del giorno.

Chi ha vinto? Al netto delle solite teorie complottiste, secondo cui sarebbe già stato decretato il vincitore di Eurovision 2024, allo stato attuale abbiamo semplicemente le previsioni degli addetti ai lavori. Le stesse che ci riportano una tendenza molto chiara, visto che quella che appariva come una vittoria scontata, in riferimento alla Croazia, stamane è diventata improvvisamente una cosa a rischio. Considerazioni che, per forza di cose, richiamano in gioco Baby Lasagna e la sua Rim Tim Tagi Dim, senza dimenticare Eden Golan e la sua Hurricane.

Per votare il vincitore di Eurovision 2024, dovremo comporre il numero 894 222, indicando ovviamente il codice associato all’artista scelto. Come da tradizione, per regolamento non avremo modo di sostenere il nostro artista, motivo per cui non ci sarà la possibilità di selezionare il codice di Angelina Mango. Solo a fine serata sapremo chi ha vinto. Maggiori certezze, invece, sulla scaletta, che trovate qui di seguito:

Svezia: Markus & Martinus, con Unforgettable Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil, con Teresa & Maria Germania: Isaak, con Always on the Run Lussemburgo: Tali, con Fighter Olanda: Joost Klein con Europap Israele: Eden Golan con Hurricane Lituania: Dons con Hollow Spagna: Nebulossa con ZORRA Estonia: 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irlanda: Bambie Thug, con Doomsday Blue Lituania: Sylvester Belt, con Luktelk Grecia: Marina Satti con ZARI UK: Olly Alexander, con Dizzy Norvegia: Gåte con Ulveham Italia: Angelina Mango con La noia Serbia: Teya Dora, con Remonda Finlandia: Windows95Man, con No Rules! Portogallo: Iolanda, con Grito Armenia: LADANIVA con Jako Cipro: Silia Kapsis, con Liar Svizzera: Nemo con The Code Slovenia: Raiven, con Veronika Croazia: Baby Lasagna, con Rim Tim Tagi Dim Georgia: Nutsa Buzaladze con Firefighter Francia: Slimane con Mon amour Austria: Kaleen con We Will Rave

