Scongelata di nuovo la bufala su Don Davide Carrara con preghiere per Ada

Ci sono fake news che fanno giri molto lunghi, prima di tornare alla base, come stiamo osservando in queste ore a proposito di Don Davide Carrara, il quale avrebbe alimentato preghiere per Ada. Il fatto stesso che la notizia sia stata trattata dal nostro team quattro anni fa, indica che siamo al cospetto di una vicenda quantomeno decontestualizzata. Ora, siccome si parla di una ragazza che avrebbe partorito “nuovamente” domenica scorsa, stando alla catena in questione, appare palese che sia tutto inventato.

Sta tornando la bufala su Don Davide Carrara con preghiere per Ada: calda la bufala su WhatsApp e Facebook

In pratica, la catena che viene associata alla figura di Don Davide Carrara ci racconta la vicenda di una giovane madre, vittima di una grave malattia cerebrale dopo aver donato la vita ad una nuova creatura. Tuttavia, nel 2019 abbiamo affrontato la stessissima questione, come del resto si può notare dando uno sguardo al nostro archivio. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che il messaggio in questione, oggi come allora, sia basato sul nulla.

Aggiungiamo anche che quattro anni fa abbiamo raccolto testimonianze di persone molto vicine a Don Davide Carrara, che esiste realmente. Tutti hanno riportato il suo feedback, che a conti fatti conferma la fake news in questione. Il diretto interessato, infatti, non ha mai incentivato preghiere per Ada, in quanto non ha conosciuto ragazze che abbiano vissuto esperienze come quella raccontata all’interno del messaggio diventato nuovamente virale nel 2023. Come sempre, grazie al potenziale di piattaforme del calibro di WhatsApp e Facebook.

La bufala che investe oggi Don Davide Carrara non comporta minacce per gli utenti. Non ci sono link tramite i quali potrebbero materializzarsi truffe o altre insidie, ma questo non toglie che il messaggio virale con il quale si spingono le preghiere per Ada sia basato sul nulla. Fenomeno sempre più ricorrente sui social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.