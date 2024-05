Da giorni non funziona Witty TV: problemi Mediaset per chi segue ‘Uomini e donne’ e Amici

Ci sono conferme sul fatto che da giorni siano in corso delle anomalie nel mondo dello streaming, visto che ancora oggi 10 maggio non funziona Witty TV. In sostanza, stiamo riscontrando problemi Mediaset per chi segue ‘Uomini e donne’ e Amici, tanto per citare due trasmissioni di questo circuito che hanno un grosso seguito, a testimonianza del fatto che il disservizio non è di poco conto. Pur essendo riscontrato solo da una certa percentuale di utenti, la questione non può essere sottovalutata.

Settimana caratterizzata da diversi disservizi, dunque, come osservato nelle ultime ore con coloro che non hanno avuto modo di utilizzare la propria PostePay. Dunque, anche questa mattina abbiamo avuto conferme sull’anomalia in corso, visto che non funziona Witty TV. Inutile dire che i problemi Mediaset per chi segue ‘Uomini e donne’ e Amici riguardino anche chi si è affezionato ad altri programmi. Qui di seguito possiamo osservare alcuni commenti che si trovano sui social:

“Il sito non funziona, sapete dirci quando verrà ripristinato?”;

“Il sito non funziona da ieri pomeriggio, si sa qualcosa in merito a quando lo rimetteranno in funzione?”;

“Witty TV non carica e non fa vedere i video da due giorni”;

“Ragazzi, ma solo a me è tutto il giorno che il sito di witty non funziona? Non me lo spiego, di solito va tutto alla grande, ma in queste ore sto incontrando tante difficoltà”.

Allo stato attuale, non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza, ma ci aspettiamo un segnale concreto a stretto giro. Di sicuro, da giorni non funziona Witty TV, con problemi Mediaset per chi segue ‘Uomini e donne’ e Amici che devono essere risolti nel più breve tempo possibile. Fateci sapere come stiano andando le cose a voi questo venerdì.

