Riscontri sulla pagina Facebook di Enrico Montesano scomparsa: “Fognabook era più semplice”

Ci sono altri riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi 27 febbraio, per quanto concerne la pagina Facebook di Enrico Montesano, scomparsa da alcune settimane a questa parte. Come vi abbiamo riportato di recente con un altro articolo, infatti, di recente la community che è riuscito a creare in questi anni all’interno del noto social network risulta non raggiungibile. Questione delicata, in quanto non è ancora chiaro se sia stato lui a fare un passo indietro, o se in alternativa sia stato estromesso dallo staff di Zuckerberg.

Gli ultimi aggiornamenti sulla pagina Facebook di Enrico Montesano scomparsa

Di recente, qualche segnale sulla pagina Facebook di Enrico Montesano non raggiungibile è giunto dal diretto interessato. L’attore, infatti, sta interagendo coi suoi sostenitori attraverso il canale Telegram ufficiale, con l’ultima diretta che è andata in scena questo venerdì. Nessuna risposta definitiva sulla fanpage non raggiungibile, ma all’inizio dell’intervento non ha esitato ad etichettare il social network dove ha costruito il suo seguito con “Fognabook“.

Due le possibili chiavi di lettura arrivati a questo punto. Si potrebbe ipotizzare che Facebook abbia deciso di nascondergli la pagina per aver divulgato quelle che, a conti fatti, sono state etichettate “fake news”. Al contempo, non è escluso che sia stato lo stesso Enrico Montesano abbia deciso di indietreggiare, dopo lo shitstorm dovuto ad alcune uscite evitabili di suo figlio in merito alle bare di Bergamo. Di sicuro, l’attore non ha una buona considerazione del social network in questione negli ultimi tempi.

Al di là delle considerazioni sulla pagina Facebook di Enrico Montesano, su Telegram non sono mancate le solite dichiarazioni polemiche, che mettono in discussione (almeno in parte) l’autenticità della stessa guerra tra Russia ed Ucraina. Certo, le gaffe di alcune testate, che hanno mandato in onda immagini sbagliate in questi giorni, non aiutano. L’attore punta anche su quello per mettere tutto in discussione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.