Chi ha deciso che la pagina Facebook di Enrico Montesano non debba essere disponibile in Italia

Da giorni in tanti ci chiedono quale fine abbia fatto la pagina Facebook di Enrico Montesano. Da circa una settimana, infatti, la fanpage dell’attore romano risulta non disponibile per gli utenti che provano a collegarsi dall’Italia, mentre per imprecisate ragioni in tanti all’estero riescono ancora a consultarla. In quest’ultimo caso, però, va aggiunto il fatto che i contenuti più recenti che risultano disponibili risalgano addirittura al mese di ottobre. Insomma, una profonda pulizia che ha alimentato dubbi ed incertezze.

Le ultimissime indicazioni sulla pagina Facebook di Enrico Montesano spartita in Italia

A dirla tutta, durante lo scorso weekend abbiamo già provato a specificare alcuni concetti, attraverso segnalazioni specifiche che ci sono arrivate da utenti che hanno avuto modo di consultare la pagina Facebook di Enrico Montesano prima che risultasse nascosta. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico. Premesso che da allora le cose non siano cambiate da un punto di vista formale, bisogna aggiungere quanto raccolto negli ultimi giorni su alcune dinamiche che regolano il funzionamento del social network in questione. In modo che nulla sia lasciato al caso.

Stando alle informazioni che abbiamo richiesto ed ottenuto, Facebook non nasconde pagine su base geografica. Regolamentazione che va dunque estesa anche ad Enrico Montesano. La conseguenza logica di quanto appreso è che la situazione attuale, sulla pagina tanto chiacchierata in questi giorni, sia frutto della decisione degli admin. Insomma, è stato al 99% l’attore a decidere di non essere raggiungibile. E qui, inevitabilmente, tornano a galla le voci secondo cui tutto sarebbe stato innescato dai problemi avuti da suo figlio Tommaso con la redazione di Libero.

Le informazioni odierne sulla pagina di Enrico Montesano dovrebbero quantomeno placare l’ira di coloro che accusano Facebook di imbavagliare il loro punto di riferimento, alla luce dei diversi contenuti NoVax e no green pass che in questi mesi sono apparsi all’interno della pagina.

