Rincara la dose Gino Sorbillo su Briatore ed inventa una nuova pizza solo per lui

La polemica aizzata da Flavio Briatore sul costo della pizza ha scatenato l’ira di molti pizzaioli napoletani e non si è fatta attendere nemmeno la risposta di Gino Sorbillo, che ha creato una delle più famose pizzerie di Napoli. Briatore ha insinuato che una pizza venduta a quattro o cinque euro non fosse realizzata con prodotti di qualità oppure si ammortizzassero i costi non pagando tasse e dipendenti. Il tutto, condito dalla nuova pizza blast.

Cosa ha detto Gino Sorbillo a Briatore sul prezzo massimo di una pizza

Altro capitolo, dunque, dopo quello esaminato ieri. Per Sorbillo è evidente come Briatore abbia dato vita ad una provocazione solo per farsi pubblicità, sottolineando il concetto di come la pizza debba essere un prodotto accessibile a tutti. Sparare prezzi che arrivano addirittura a 65 euro è solo una grande offesa alla tradizione di questo piatto nato semplicemente per sfamare i più poveri.

Il famosissimo imprenditore e pizzaiolo napoletano ci ha tenuto a precisare come l’utilizzo di prodotti di primissima qualità, tra farine, pomodori, mozzarella ed olio d’oliva, non fanno andare il costo del prodotto finale oltre i 5,6 o massimo 7 euro. Sorbillo ha posto l’accento sulla pizza nata come piatto popolare, tutti possono consumarlo e deve continuare ad essere così. Con questo piatto napoletano si sfamano tutte quelle persone che di certo non possono permettersi i posti extralusso che propone Briatore.

Una pizza a quattro o cinque euro si può vendere e soprattutto viene proposta con materie prime di assoluta qualità, Sorbillo ci ha tenuto a precisare questo concetto e lo ha voluto sottolineare ancor di più proponendo pizza gratis nella sua pizzeria in via dei Tribunali a Napoli. Una scelta nata dalla volontà di dimostrare come la pizza che costa poco non significa assolutamente che non sia buona.

Insomma i modi di Briatore non sono stati apprezzati da chi per anni ha reso questo piatto grande e conosciuto in tutto il mondo, un piatto che deve essere a disposizione di tutti, senza fare distinzione tra ricco e povero. Nel frattempo, arriva la nuova pizza blast di Gino Sorbillo in foto, come riportato da altre fonti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.