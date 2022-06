Sorbillo ha deciso di rispondere coi fatti alla polemica di Briatore sul prezzo della pizza a Napoli. La polemica alzata da Flavio Briatore sul costo della pizza non si placa, ma è arrivata la risposta da parte dei pizzaioli che hanno spiegato come non sia impossibile vendere una pizza a quattro euro. Briatore è entrato nel vortice del chiacchiericcio quando ha pubblicato un video giustificando il prezzo così elevato della pizza mangiata nei suoi locali, scagliandosi contro coloro che invece la vendono a quattro-cinque euro, ipotizzando l’utilizzo di ingredienti non di primissima qualità.

Come rispondono i pizzaioli di Napoli a Briatore e al Crazy Pizza: un regalo da Sorbillo

Dunque, parliamo nuovamente di Briatore, dopo la polemica recente sui giovani che non vogliono lavorare. Secondo l’imprenditore, è impossibile vendere una pizza a meno di quindici euro, soprattutto perché nei suoi locali si utilizzano prodotti di qualità, ma si pagano anche le tasse ed i dipendenti. Il suo è sembrato un affronto a tutte le pizzerie che invece propongono questo piatto tipico napoletano anche a quattro euro.

A conti fatti, è stato il presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, a rispondere a nome di tutti i pizzaioli, evidenziando come sia possibile realizzare una pizza da cinque euro, ma anche da quindici euro, seppur in quest’ultimo caso debba avere almeno una qualità dei prodotti e della manifattura eccezionale, altrimenti non si possono giustificare i costi per la clientela.

Pace ha voluto continuare, nella sua intervista rilasciata ad Adkronos, evidenziando come la pizza vera napoletana debba rispondere a delle regole ben precise, stabilite dal nostro disciplinare, negli ingredienti, nelle tempistiche, nelle dimensioni e nel procedimento. Il punto è che per chi ama questo prodotto, patrimonio del nostro Paese, non conta ciò che ruota intorno, quindi location e tutto quello che un locale può offrire.

Le pizze con ingredienti particolari esistono da tempo, ma spesso nei locali si paga più per il posto che per il prodotto culinario. La pizza napoletana può avere un costo di quattro euro e puntare ovviamente su prodotti di qualità, poi ogni chef la rende più ricca a seconda della propria inventiva e degli ingredienti che si utilizzano. Nel frattempo, solo per oggi, Sorbillo a Napoli regala pizze a portafoglio, mentre la Margherita in risposta a Briatore costerà solo 4 euro. Lo conferma Sky TG24.

