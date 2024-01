Rimedi a WhatsApp bloccato e sospeso da ieri 1 gennaio: lista di smartphone esclusi

Si cercano soluzioni a WhatsApp bloccato e sospeso da ieri 1 gennaio, dopo aver appreso la lista di smartphone esclusi. Dal primo gennaio del 2024 WhatsApp ha smesso di funzionare su alcuni smartphone considerati obsoleti dal punto di vista hardware e soprattutto software, cosa fare in questi casi? Prima di inoltrarci su come muoversi per evitare che i servizi di WhatsApp vengano interrotti, bisogna capire quali sono effettivamente gli smartphone sui quali la famosa app di messaggistica ha deciso di darci un taglio.

Focus sui rimedi a WhatsApp bloccato e sospeso da ieri 1 gennaio: non solo l’elenco di smartphone esclusi

Torniamo, dunque, su un argomento che abbiamo trattato alcune settimane fa, puntando sui rimedi. Tutto fa leva sul tipo di sistema operativo presente sugli smartphone, perché le versioni Android 4.0.4 e precedenti, nonché iOS 10 e precedenti sono considerate troppo obsolete per supportare le varie innovazioni tecnologiche apportate da WhatsApp in questi ultimi tempi. WhatsApp richiede infatti requisiti minimi per garantire la sicurezza e la funzionalità del servizio, gli smartphone presenti sul mercato con le versioni sopra citate non consentono il corretto funzionamento dell’app di Meta.

Se quindi vi ritrovate con dispositivi Android o iOS ancora non aggiornati, il consiglio e di farlo il prima possibile. Ci sono però smartphone obsoleti che non possono essere più aggiornati alle versioni più recenti di Android o iOS ed è qui che bisogna a questo punto cambiare le carte in regola. Chi dispone ad esempio di un iPhone 5 o 5c, dal primo gennaio 2024 non può più utilizzare WhatsApp.

Tale device è troppo obsoleto, ma ce ne sono tantissimi anche di stampo Android a ritrovarsi nella medesima situazione. Cosa fare per evitare che WhatsApp smetta di funzionare? Le soluzioni da adottare sono semplici e sta a voi decidere quale scegliere. La prima riguarda ovviamente la scelta di uno smartphone più recente, quindi con un sistema operativo aggiornato almeno oltre le versioni sopra citate di Android e iOS.

La seconda alternativa, meno dispendiosa, è quella di scegliere un’opzione differente rispetto a WhatsApp. Esistono infatti altre applicazioni di messaggistica che non richiedono gli stessi requisiti dell’app di Meta, quindi funzionano anche su smartphone piuttosto datati. Si può pensare di scaricare ad esempio Telegram, Messenger, Signal e Viber. A voi la decisione finale. Dunque, occorre andare oltre WhatsApp bloccato e sospeso da ieri 1 gennaio e alla lista di smartphone esclusi. A seguire, la lista degli Android ed iPhone fatti fuori:

iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT.

