Su quasi 50 smartphone WhatsApp bloccato e sospeso dal 1 gennaio 2024: lista completa

Occorre analizzare quasi 50 smartphone WhatsApp bloccato e sospeso dal 1 gennaio 2024, con la lista completa che potrebbe interessare non pochi utenti qui in Italia legati a smartphone non di ultimo grido. Come sempre avviene anno dopo anno, alcuni modelli non avranno più la possibilità di supportare la nota app di messaggistica. Anche in questo frangente, parliamo sia di dispositivi dotati del sistema operativo Android, sia di prodotti iPhone.

Abbiamo quasi 50 smartphone WhatsApp bloccato e sospeso dal 1 gennaio 2024: l’elenco completo

Dunque, dopo aver analizzato alcuni messaggi che stanno girando all’interno dell’app in settimana, ci sono altri fattori da prendere in considerazione a proposito di questa piattaforma. Dunque, WhatsApp bloccato e sospeso dal 2024 è un discorso da circoscrivere a poche decine di device new entry.

Tra questi, troviamo i vari iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum,Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual.

Alla lista dei modelli con WhatsApp bloccato dobbiamo anche aggiungere LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five e Wiko Darknight ZT.

In sostanza, non dimenticate l’elenco dei 50 smartphone WhatsApp bloccato e sospeso dal 1 gennaio 2024, adottando le contromisure del caso.

