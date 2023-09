Rilanciano la bufala sulla pensione di Giorgio Napolitano con falsità sul vitalizio: nota ufficiale

Facciamo molta fatica a liberarci di una bufala riguardante non solo la pensione di Giorgio Napolitano, ma anche il vitalizio che avrebbe percepito l’ex Presidente della Repubblica prima di passare a miglior vita la scorsa settimana. Come forse avrà notato qualcuno, durante il weekend abbiamo già affrontato la questione, evidenziando come alcune cifre circolate sul web non solo di recente, ma anche negli ultimi quattro anni, siano totalmente infondate. In particolare, i vari documenti ufficiali smentiscono i rumors relativi ad una quota pari a quasi 900.000 euro lordi annui.

Stanno rilanciando la bufala sulla pensione di Giorgio Napolitano, integrata da falsità sul vitalizio: le smentite risalgono al 2014

Andiamo con ordine, perché se da un lato è inutile tornare sugli stessi concetti trattati sabato, quando abbiamo appreso che i soliti detrattotori stessero rilanciando la bufala sulla pensione di Giorgio Napolitano, al contempo occorre aggiungere qualche informazioni per chi, oggi 27 settembre, ritiene necessario menzionare falsità anche sul vitalizio. Già, perché per queste persone possiamo portare all’attenzione di tutti una nota ufficiale che dovrebbe sgombrare il campo da ogni dubbio.

Vedere per credere il comunicato diramato dal Quirinale addirittura nel 2014, quando le suddette fake news cominciarono a circolare sui social. In quel frangente, venne ritenuto necessario evidenziare che l’allora Presidente della Repubblica non stesse percependo alcun vitalizio o trattamento pensionistico, nonostante fossero diritti da tempo maturato ed ottenuti per le attività di deputato in dieci legislature. Insomma, i detrattori del senatore a vita, da poco scomparso, hanno deciso di non considerare neppure comunicazioni ufficiali ed istituzionali.

Staremo a vedere se nei prossimi mesi verranno a galla ulteriori fake news sulla pensione di Giorgio Napolitano, fino ad arrivare al solito tema del vitalizio che, coi politici, troppo spesso finisce per essere trattato con molta superficialità. Il caso menzionato oggi è molto chiaro sotto questo punto di vista.

