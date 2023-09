La pensione di Giorgio Napolitano oggi rialimenta storiche bufale sugli 880.000 euro

Lo avevamo previsto e puntualmente, oggi, tocca rianalizzare la storica bufala riguardante la pensione di Giorgio Napolitano. L’ex Presidente della Repubblica, in quanto tale senatore a vita, grazie a quest’ultimo titolo ha in realtà percepito un normale stipendio fino alla sua scomparsa. Il ruolo ricoperto, infatti, non prevedeva e non prevede per i suoi successori un trattamento pensionistico. A maggior ragione, non si tratta di un’entrata “reveversibile” da destinare ai suoi eredi, come erroneamente affermato da alcuni personaggi sui social.

Facilmente confutabile la bufala sulla pensione di Giorgio Napolitano da 880.000 euro

Insomma, il rispetto che andrebbe assicurato a coloro che sono appena passati a miglior vita è andato a farsi benedire anche in questa circostanza, alla luce dello scongelamento della bufala riguardante la pensione di Giorgio Napolitano. Non è un caso che, sul nostro sito, ne abbiamo parlato già nel 2019, quando siamo stati costretti a lanciare acqua sul fuoco rispetto a coloro che erano propensi a screditare la sua immagine quattro anni fa.

Detto questo, bisogna concentrarsi sui numeri. Già, perché il solito meme, ormai storico, ci dice che la pensione di Giorgio Napolitano sia arrivata a ben 880.000 euro annui prima che passasse a miglior vita. Tutto molto strano, se pensiamo che nelle vesti di presidente della Repubblica, quando questa carica era ricoperta dallo stesso Napolitano, percepiva 239.181 euro lordi all’anno per la sua indennità. La domanda da porre a questi signori, dunque, è molto semplice: come fa un qualsiasi soggetto a portarsi a casa una pensione superiore allo stipendio?

Come se non bastasse, poi, a confutare le tesi sulla pensione di Giorgio Napolitano da 880.000 euro abbiamo anche la dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale del 2019. Un dato che quattro anni fa è stato fornito dallo stesso senatore Napolitano al Parlamento italiano. Il documento ci consegna un reddito imponibile di 121.259 euro. Fine della storia.

