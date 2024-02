Riecco le ultime notizie su Niko Pandetta morto: ancora voci senza fonti sul rapper vivo

Stanno tornando con prepotenza, proprio in queste ore, le voci riguardanti Niko Pandetta morto. Personaggio molto discusso sui social, soprattutto all’interno di una piattaforma come TikTok, dove le ultime notizie completamente prive di fonti fanno credere al peggio. Esattamente come vi abbiamo riportato a dicembre, quando siamo stati costretti a trattare una notizia simile, è fondamentale gettare acqua sul fuoco, in modo che tutti possano mettere a fuoco in modo corretto la vicenda.

Occhio alle ultime notizie su Niko Pandetta morto: sono nuovamente senza fonti le voci sul rapper che è vivo

Dunque, ci risiamo coi rumors e con le ultime notizie che parlano di Niko Pandetta morto. Dopo aver effettuato dei controlli oggi 8 febbraio, abbiamo deciso di utilizzare il tag “nessuna fonte”, probabilmente più adatto di “bufala”, mancando una smentita vera e propria alle nuove indiscrezioni. A prescindere dalla forma, comunque, non cambia la sostanza, visto che siamo per la terza volta al cospetto di rumors senza fonti a proposito del rapper dalle forti connotazioni neomelodiche.

Non deve essere un caso che la voce abbia preso piedo durante il Festival di Sanremo, quando cioè tutti guardano con maggiore interesse il mondo della musica. Resta il fatto che le notizie date su TikTok senza uno straccio di fonte non possano essere considerate tali. Chiunque, infatti, è potenzialmente in grado di caricare un video e di inserire al suo interno una banale scritta che, come sempre, annuncia la presunta scomparsa del personaggio famoso di turno.

In un contesto simile, dunque, arriva la nostra replica alle ultime notizie (molto tra virgolette) su Niko Pandetta morto. Il rapper oggi è vivo e, allo stato attuale, non ci sono i presupposti per vederla diversamente. A prescindere che piaccia o meno la sua musica è quello che l’artista siciliano comunica attraverso i testi delle canzoni rese pubbliche.

