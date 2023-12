Tormentone sul figlio di Rita De Crescenzo morto: zero fonti sulla tiktoker

Tocca analizzare ancora una volta una notizia che, a conti fatti, non ha alcuna fonte sui social, visto che si parla con insistenza del figlio di Rita De Crescenzo morto in seguito ad un incidente. Non è la prima volta che, negli ultimi tempi, ci ritroviamo in una situazione del genere. Già, perché le voci odierne traggono spunto da un video apparso su TikTok. In verità, i filmati sono diversi, ma tutti pieni di “fuffa” e riconducibili a personaggi coi quali ci sono stati evidentemente dei dissidi in questi mesi.

Tanti dubbi sulle voci riguardanti il figlio di Rita De Crescenzo morto: assenza di fonti sulla tiktoker

Come stanno le cose? Dopo le segnalazioni che ci sono pervenute nel pomeriggio, abbiamo immediatamente avviato le ricerche del caso per comprendere se fossero vere le indiscrezioni preoccupanti sul figlio di Rita De Crescenzo morto. Il verdetto è che al 99% si tratta di “bufala”, ma più prudentemente ci limitiamo al classico “nessuna fonte”. Il tutto, per due buoni motivi. Il primo è che, come accennato in precedenza, tutto circola su TikTok e non sulle principali testate nazionali, con filmati alimentati da profili coi quali ci sono stati discussioni in passato.

Insomma, è altamente probabile che si tratti di uno “scherzo“, per quanto sia possibile utilizzare questo termine quando si parla della presunta scomparsa di una persona. In secondo luogo, appare improbabile che il figlio di Rita De Crescenzo sia morto, se non altro perché la madre anche in giornata è stata molto attiva sui social. Insomma, sarebbe assurdo immaginare una mamma pronta a postare contenuti, al cospetto di una notizia così tragica.

Per farvela breve, lo scetticismo che ci accompagna nel trattare le voci sul figlio di Rita De Crescenzo morto sono le medesime che hanno caratterizzato la settimana in cui sono circolati rumors relativi al cantante Niko Pandetta passato a miglior vita, come vi abbiamo riportato tramite altri approfondimenti sul nostro sito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.