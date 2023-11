Rialimentate le voci su Niko Pandetta morto, ma è tutto un malinteso

C’è un nuovo trend social che dobbiamo prendere in considerazione oggi a proposito di Niko Pandetta morto. Il cantante da giorni è al centro di indiscrezioni che a questo punto possiamo considerare legate a due filoni. Il primo riguarda quello che abbiamo esaminato pochi giorni fa, in merito ad un video apparso su TikTok che sembrerebbe lasciare pochi dubbi sul fatto che sia passato a miglior vita. All’interno delle immagini, infatti, si parla di corpo ritrovato in cella senza vita.

Capiamo come abbiano ripreso piede le voci su Niko Pandetta morto in queste ore

Nei giorni successivi è apparso un altro video per smentire tutti i rumors, come vi abbiamo riportato attraverso il nostro approfondimento. La storia sembrava finita lì, ma le cose sono cambiate tra martedì e mercoledì. In primo luogo, sempre su TikTok, sono stati rilanciati altri video simili a quello precedente, attirando l’attenzione di coloro che evidentemente non avevano seguito il primo filone di discussioni social. Il tutto, nonostante nei commenti in tanti stiano scrivendo che in realtà il cantante in questione sia vivo.

La seconda ondata di malintesi su Niko Pandetta morto nasce da una dedica di Massimo Pericolo su Instagram nei confronti del collega. Un post, utile per lanciare il nuovo singolo “Ciao Frate” in uscita nei prossimi giorni, che esordisce così: “Ciao frate. La vita non solo è stata dura con te e ti ha tolto gli anni migliori, ma ti ha messo anche in una posizione difficile“. Sembra quasi un ultimo saluto quello apparso su Instagram. E la foto di loro due insieme inevitabilmente trae in inganno chi non ha letto per intero il suddetto post.

Ricapitolando, al momento non ci sono fonti a sufficienza per poter parlare del cantante Niko Pandetta morto, anche se la storia di oggi nasce con presupposti differenti rispetto a quella di qualche giorno fa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.