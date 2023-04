Riecco la bufala su Gabriel Garko morto in un incidente oggi e salutato dal fidanzato

Sta tornando alla ribalta una vecchia bufala, con la quale ci parlano di Gabriel Garko morto in un incidente oggi e salutato dal fidanzato. Periodicamente, come tutti sanno, alcuni siti o canali social diffondono notizie false (in modo palese o con furbizia, sfruttando al massimo titoli clickbait, per poi specificare che si tratti di una fake news), a proposito di personaggi famosi passati a miglior vita. Oggi è il turno di un altro volto noto della televisione italiana, che in passato ha ottenuto un discreto successo anche con la conduzione del Festival di Sanremo.

Smentiamo con forza le voci su Gabriel Garko morto in un incidente e salutato per l’ultima volta dal fidanzato

A dirla tutta, non è la prima volta che ci imbattiamo nella fake news su Gabriel Garko morto in un incidente. Basti pensare al fatto che nell’ormai lontano 2019 ci siamo ritrovati ad affrontare le medesime tematiche sul nostro sito. In pratica, la struttura della fake news è la stessa rispetto ad allora, facendo menzione di un fantomatico crollo della casa in cui vive l’attore, poi estratto dalle macerie a detta dei bufalari.

Le cose fortunatamente non stanno così ed anche nel 2023 possiamo confermarvi di essere al cospetto di una bufala a proposito di Gabriel Garko morto. Nessun incidente e nessun crollo della casa. Soltanto la voglia di alcuni siti di ottenere qualche click in più in modo ingannevole nel giorno di Pasquetta. L’assenza di altre notizie allettanti in un giorno di festa, evidentemente ha indotto qualcuno ad inventare una vicenda priva di fonti.

A prescindere da come sia nata la fake news di oggi 10 aprile, a noi non resta altro da fare che smentire nel modo più assoluto la storia di Gabriel Garko morto in un incidente, con tanto di ultimo saluto da parte del suo fidanzato. Probabilmente, un modo per rendere più teatrale una storia che di concreto non ha nulla.

