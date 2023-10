Richiamo alimentare per riso carnaroli Carosio: possibile effetto del cambiamento climatico

C’è un richiamo alimentare in corso per il riso carnaroli Carosio, come correttamente riportato sul portale del Ministero della Salute alla voce legata ai richiami richiesti dagli stessi operatori

Il motivo è la possibile eccedenza di cadmio, un minerale tossico ad alte concentrazioni. I richiami non destano mai motivo di allarme, ma solo di grande precauzione. Vengono dati con largo anticipo e consentono di restituire il bene.

A questo motivo dovremmo però abituarci.

“In un’annata in cui è stato difficile mantenere la sommersione continua della risaia, anche nelle fasi di fioritura e maturazione del riso, sono stati riscontrati valori di cadmio in granella più elevati rispetto ad annate di piena disponibilità della risorsa idrica”, aveva messo in guardia l’Ente Risi già parlando dei raccolti del 2022.

Coi segni incipienti del cambiamento climatico alle porte era prevedibile che qualcosa del genere accadesse.

Il ritiro riguarda un lotto in particolare, il riso carnarolo Carosio, codice a barre 20505318,prodotto dall’azienda Curti Srl, nello stabilimento di viale Stazione 113, a Valle Lomellina, scadenza 11/02/2025.

