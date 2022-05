Red Ronnie replica all’imitazione di Crozza su UFO ovunque ed il gatto di Heather Parisi

Comincia ad essere percepita una celata irritazione da Red Ronnie, in riferimento alle imitazioni Crozza. Nella mattinata di domenica, infatti, l’esperto di musica ha pubblicato un post su Facebook con il quale ha elencato una serie di temi trattati dal comico. Nessuna frecciata diretta, ma è chiaro che il diretto interessato veda sminuite alcune sue teorie esposte durante le dirette social. Si parla del gattino di Heather Parisi, ma anche di UFO che a suo dire ormai vengono avvistati ovunque.

Red Ronnie e la reazione all’imitazione di Crozza su UFO ovunque: citato anche il gatto di Heather Parisi

Un tema che abbiamo trattato anche in passato, in riferimento alle imitazioni di Crozza a Red Ronnie. Si citano anche i tartufi su Marte e sui relativi investimenti delle persone. A prescindere da questo, occorre evidenziare che alcuni concetti siano effettivamente trapelati dalle dirette social dello stesso Red Ronnie. Basti pensare alla questione UFO, come si nota attraverso il video a fine articolo, fino ad arrivare al gatto di Heather Parisi che avrebbe comunicato con Delord. Alcuni sostenitori di Red Ronnie hanno commentato con opinioni singolari:

“Ciao Red Ronnie, complimenti per come divulghi e sei vicino a tutti noi che conosciamo la parte invisibile della realtà. Mi sembra una frase di Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti criticano poi vinci! Sei una forza”;

“Potrebbe sembrare divertente ma a me la gente che sfotte non mi ha mai divertito, quindi ascoltando il magnifico Red , trovo disturbante e confusionarie le stravaganze di un Crozza che per quanto sia bravo non ne vedo l’utilità per il mio benessere”;

“Fa così perché intervisti persone scomode“.

Dunque, dopo l’imitazione di Crozza su Red Ronnie, si è arrivati a parlare di interviste a persone scomode, probabilmente con un riferimento a Heather Parisi. Qui di seguito, il video originale postato dallo stesso Red Ronnie nella mattinata di domenica.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.