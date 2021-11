Red Ronnie dice che gli UFO stanno arrivando, ma occhio alle imitazioni di Crozza

Ci sono pochi dubbi sul fatto che stiano arrivando gli UFO, stando alle recenti uscite di Red Ronnie. Questa volta, però, vogliamo concedere il beneficio del dubbio al giornalista che per anni è stato un punto di riferimento in ambito musicale. Dopo il siparietto con Vasco Rossi, per il quale si è speso affinché i NoVax non si scagliassero contro la rockstar secondo quanto riportato sul nostro sito, oggi bisogna affrontare un’altra vicenda decisamente singolare. Tema che ha anche dato vita a satira ed imitazioni varie.

Cosa dice Red Ronnie a proposito degli UFO che stanno arrivando

Ci sono un paio di contributi recenti, coi quali potremmo confermare che a detta di Red Ronnie gli UFO stiano per arrivare. Basti pensare ad un video apparso di recente su Facebook, con il giornalista impegnato a riportare i video di alcuni avvistamenti, senza dimenticare le uscite del passato. In più circostanze, infatti, ha dato prova di credere per davvero ad uno scenario del genere, con tanti seguaci pronti a sposare questa teoria:

“Io l’ho anche visto uno, ma per ben 3 volte che ho scritto, quello di cui ero stata testimone. FB ha pensato bene di cancellare il mio commento. Io con altre 2 persone, siamo stati testimoni. A quelli che dicono che i dischi volanti non esistono, o come li vogliamo chiamare, pensatela come volete. Io so quello che ho visto con i miei occhi”;

“Io li ho visti 4 anni fa sopra zona di Venezia non è un scherzo. Ma credo che non ci vogliono loro guardano solo”;

“Red ronnie sei bello e bravo ma lascia stare gli ufo che sicuramente non ci salveranno mai, anzi“.

Da cosa nasce il dubbio? Come riportato da alcuni addetti ai lavori, è possibile che Red Ronnie stia cavalcando il trend degli UFO per prendere in giro Crozza. Il comico, infatti, da un po’ di tempo a questa parte lo imita ed è possibile che quella del giornalista sia autoironia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.