Ramanzina inattesa di Vespa a Giletti sugli ospiti NoVax: “Attento, questo è servizio pubblico”

Continua ad essere tema di confronto l’ospitare in tv persone NoVax e la questione è stata affrontata questa volta da Bruno Vespa che è intervenuto su La7 nella trasmissione di Massimo Giletti. Sappiamo come quest’ultimo, con il suo programma “Non è l’arena”, abbia più volte dato modo a personaggi no vax di dire la propria sul vaccino, ma Giletti ha spiegato come questo sia un modo per creare dibattito, pur non condividendo le loro teorie.

Cosa ha detto Vespa a Giletti sugli ospiti NoVax

Altro capitolo su Giletti, dunque, dopo la “ribellione” dei suoi ospiti trattata nella giornata di ieri. Probabilmente il presentatore di La7 sperava di avere un appoggio sulla questione da parte di Bruno Vespa, ma quest’ultimo ha chiarito del perché i NoVax non debbano avere più tanto spazio in televisione. Si sta infatti abusando di queste ospitate e Vespa lo ha capito quando gli è capitato di avere in trasmissione un medico che diceva teorie assolutamente errate sulla questione e questa cosa lo ha irritato moltissimo.

Il punto di vista di Bruno Vespa è alquanto chiaro, per lui può essere importante riuscire a capire il perché i no vax abbiano paura del vaccino e spiegarglielo attraverso un confronto pacato con degli scienziati, ma creare teatrini inutili con teorie strampalate può essere alquanto pericoloso e creare tanta confusione. Vespa non pensa quindi che sia costruttivo ospitare in studio no vax che parlano attraverso dati non reali e soprattutto non scientifici, questo è un errore che si fa attraverso il servizio pubblico.

Risulta essere fondamentale, in un periodo come questo, proteggere le persone dalle false informazioni. Probabilmente Giletti pensava che il collega potesse in un certo senso spalleggiarlo sulla questione, ma non è stato così, anzi gli ha fatto capire come sia piuttosto sbagliato continuare a dare spazio a persone di questo tipo che parlano senza conoscere realmente i dati scientifici.

Va bene che si possa avere paura del vaccino, ma il servizio pubblico ha il compito di far capire come in realtà sia più pericoloso beccarsi il Covid. Qui trovate l’intervento di Vespa da Giletti sugli ospiti NoVax.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.