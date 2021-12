Ospiti di Giletti si ribellano all’arrivo del dentista con braccio in silicone: “Non possiamo restare”

Non è stata una puntata facile, quella condotta ieri sera da Massimo Giletti in occasione di “Non è l’arena”, considerando il fatto che alcuni tra i suoi ospiti si siano lamentati dell’ospitata del dentista con il braccio in silicone. L’uomo, infatti, si è presentato presso un HUB vaccinale cercando di farsi somministrare una dose con l’inganno, tramite un braccio finto. La vicenda ha fatto scalpore, così come ha suscitato polemiche la decisione del noto conduttore di ospitare il protagonista della vicenda in tv. Ne abbiamo parlato alcuni giorni fa.

Gli ospiti di Giletti contro l’invito dal dentista con braccio in silicone

Non è un caso che anche Selvaggia Lucarelli si sia espressa molto duramente verso Giletti e la sua iniziativa. L’introduzione di quest’ultimo, come si nota attraverso il video pubblicato sul sito di LA7, porta con sé la spiegazione del conduttore, fornendo anche una risposta ad Enrico Mentana, il quale aveva fatto sapere nei giorni scorsi di essere contrario alle ospitate dei NoVax. L’imprevisto per Giletti, ieri sera, si è materializzato ancor prima che iniziasse l’intervista al dentista con il braccio in silicone.

Il video in precedenza linkato, infatti, ci mostra l’intervento di Gaia Tortora, vale a dire il vicedirettore del TgLA7, la quale ha affermato senza troppi giri di parole che portare i NoVax al confronto in maniera ossessiva non serva. Il motivo? In questo modo si alimenta la paura di chi ha paura. Anche D’Agostino di Dagospia è stato molto diretto, dicendo a Giletti di non voler restare in studio con un personaggio come il dentista.

A quel punto, Gaia Tortora ha aggiunto che gli altri ospiti si sarebbero defilati al momento dell’intervista, anche perché si trattava di un’esclusiva di Massimo Giletti. Dettaglio, questo, che ha ulteriormente alimentato le polemiche nei suoi confronti. Dunque, continua a far discutere il dentista con il braccio in silicone, ma sorprende che Giletti abbia dovuto fronteggiare una sorta di ribellione, evidentemente non programmata.

