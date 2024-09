Rabiot senza squadra torna alla Juventus: le voci sul ritorno a Torino non hanno fonti

Rabiot al momento è ancora senza squadra e secondo alcune voci di calciomercato potrebbe tornare alla Juventus. Tuttavia, le voci sul ritorno a Torino non hanno fonti. Occorre fare sempre molta attenzione, in questo contesto, a quello che leggiamo in giro, in quanto spesso e volentieri determinati canali social a caccia di interazioni e visite potrebbero sparlarla grossa con l’immagine proposta. O, peggio ancora, con un titolo che induce a farci credere cose che non esistono.

Rabiot senza squadra potrebbe tornare alla Juventus: rumors sul ritorno a Torino senza fonti

Dopo essere diventato un riferimento anche per la Juve di Pirlo, come osservato a suo tempo, l’evoluzione di questo calciatore non si è arrestata neppure in stagioni non semplici per la sua squadra. Ingaggio elevato ed intoccabile nella formazione coi vari allenatori che si sono susseguiti, al punto che in tanti, mesi fa, davano per scontato il rinnovo del contratto con la Vecchia Signora. Così non è stato e per questa ragione è scattata la telenovela sul centrocampista con risvolti del tutto inaspettati.

Fatta questa premessa, occorre tener presente che, allo stato attuale, non ci siano i presupposti per parlare di un possibile ritorno da parte di Rabiot alla Juventus. Il calciatore francese, spiazzando la dirigenza bianconera, in estate ha rifiutato un paio di proposte economiche importanti, lasciando intendere che la sua decisione non fosse soltanto di natura economica. Non è un caso che in tanti diano per scontata la volontà dello stesso Rabiot di aspettare una chiamata dalla Premier League.

Scenario non semplice, considerando anche le sue pretese in termini di ingaggio. Tuttavia, tra infortuni ed imprevisti vari è probabile che qualcuno possa bussare alla porta di casa Rabiot a stretto giro. Staremo a vedere se riuscirà a concretizzarsi il trasferimento in Inghilterra, mentre al momento non ha alcun senso parlare di ritorno alla Juventus.

