Ci segnalano i nostri contatti il ritorno di un testo ciclico, la bufala del “Questa sera assicurati di spegnere il cellulare”. Un testo che ritorna periodicamente, noi ne abbiamo traccia dal 2016 ma è molto più antico.

Di fatto compare ogni volta che accade un’eclisse o un simile fenomeno, come è accaduto recentemente con l’eclisse solare visibile negli USA.

“Questa sera assicurati di spegnere il cellulare”: la bufala dell’eclisse

L’idea di fatto è una rilettura complottistico-postmoderna delle antiche ritualità che legavano le eclissi a fenomeni divini o comunque inspiegabili, con gravi punizioni che attendevano gli infedeli.

Nel mondo postmoderno la ritualità si fonde alla tecnologia: ovviamente un’eclisse non può essere considerata fonte di “radiazioni cosmiche” tali da rendere i cellulari malsicuri, e le fonti attribuite sono del tutto inventate.

“TV Singapore”, “NASA” e “BBC” sono buttate a caso per dare credibilità all’assunto.

Basti pensare a questo: perché le presunte “radiazioni solari” abbiano simili effetti dovrebbe cessare di esistere un’atmosfera terrestre: e in quel caso avremmo problemi molto più gravi.

Questa fake news è tra le più antiche, ed è imparentata con varianti moderne da noi anche recentemente censite, come quella che lega l’eclisse stessa on solo alle presunte “radiazioni solari” ma a “tre giorni di buio” al termine dei quali vari gruppi complottistici (come i QAnon duri e puri seguaci di Trump o i vari “notutto”) dichiareranno vittoria e signoria sul genere umano.

