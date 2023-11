Esiste una profezia che ha “scavallato”: la profezia dei tre giorni di buio è passata da profezia religiosa a profezia pagana, tracimando quel genere di simonia che solo i complottisti possono conoscere.

Secondo la profezia, che alcuni vorrebbero legata al santuario di Medjugorje ma che non fa parte delle rivelazioni da esso provenienti l’Apocalisse sarà preceduta da “tre giorni di buio” nei quali funzioneranno solo le candele benedette.

Di anno in anno c’è chi si è cimentato nel dare una data, diversa di anno in anno, che quest’anno cadrebbe il 27 Marzo.

Sarebbe stato più credibile farla coincidere con Lucca Comics and Games, guardate.

La profezia dei tre giorni di buio alla luce del complottismo

È infatti dal 2014 che abbiamo a che fare con varie interpretazioni della “profezia”, e probabilmente solo perché scriviamo assiduamente da pari data.

Negli anni alla profezia religiosa si è succeduta la “voce di corridoio NASA” e, ultimamente, l’intervento a gamba tesa della cospirazione di QAnon, che rimpiazzato in modo assai blasfemo Dio con Trump prevede che i giorni di tenebra saranno l’occasione in cui il “Patriota Q”, celebre amico immaginario di Trump capo di tutte le spie del mondo porrà a termine il suo colpo di stato per tramutare Trump nel dittatore supremo del mondo che ucciderà tutti i suoi oppositori politici in modo brutale, perché egli è buono e generoso.

Va da sé che scivoliamo rapidamente dal complotto alla blasfemia, quindi se avete programmi per il 27 Marzo, potete comodamente evitare di disdirli.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.