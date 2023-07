Questa foto non raffigura “Fucili dall’Ucraina usati in Francia”

Ci segnalano i nostri contatti una presunta foto di “fucili dall’Ucraina usati in Francia”. In realtà anche questa è una fake news già vista (la prima volta era ambientata in Germania).

Ovvero la teoria tipica delle c.d. “fonti russe”, nome ironico per i “Bad Actor” della Guerra Ibrida che a colpi di cloni di testate occidentali (vedi “Operazione Doppelganger”), infiltrazioni massicce negli ambienti della contestazione e della “controinformazione” cercano di manipolare il consenso occidentale e puntellare quello interno spingendo false narrazioni.

La narrazione prescelta in questo caso è quella per cui l’Occidente non dovrebbe mandare armi all’Ucraina perché gli Ucraini, in quanto “nazisti per natura”, ricettacolo di tutto quello che non è “russo” (e quindi bene), non farebbero altro che rivenderle a criminali a caso dell’Occidente per far cassa, armando la mano di “nemici del popolo” a caso.

Ovviamente fa anche questo parte della “Guerra Ibrida”, la costruzione di un falso nemico comune in una sorta di perversa captatio benevolentiae della Russia e dei suoi sostenitori fuori cortina.

Anche in questo caso, come nei casi già visti in passato, si tratta di immagini e video decontestualizzati muniti di una didascalia falsa e tendenziosa.

La foto originale proviene da “Vitalykuzmin.net”, blog dedicato ai “militaria”, armamenti e oggetti legati al mondo militare dell’esercito russo, ed è stata pubblicata nel 2012, in quanto i fucili raffigurati, gli Accuracy International AWM-F – .338 Lapua Magnum fanno parte delle forniture del gruppo antiterrorismo “Alpha Group” dell’FSB Russo.

Non è del resto la prima volta che foto decontestualizzate tratte da film o altre fonti vengono applicate in modo spurio e mistificato ai moti in Francia: era purtroppo da aspettarsi che la Guerra Ibrida avrebbe allungato la sua mano.

Conclusione

La foto che ci è stato chiesto di esaminare viene quindi da un post di un blog del 2012 e mostra un fucile di fabbricazione inglese usato in Russia dall’Alpha Group, prima delle sanzioni.

