No, questa foto non raffigura la distruzione della biblioteca Alcazar

Ci segnalano i nostri contatti una foto che dovrebbe raffigurare la distruzione della biblioteca Alcazar, in Francia. Per quanto lo storico edificio abbia subito danni alla facciata direttamente riconducibili alle azioni dei manifestanti andate fuori controllo, la foto che ci è stata inviata non riguarda la biblioteca stessa.

Siamo di fronte all’ennesimo caso in cui un evento accaduto viene “raffigurato” da immagini scelte per essere più scioccanti e di impatto in modo da avere una diversa viralità.

Ovviamente il riferimento è alle rivolte tutt’ora in corso in Francia conseguenti la morte del giovane Nahel, colpito a morte durante un controllo stradale e ritrovatosi ad essere ispiratore postumo di una serie di moti divenuti presto anche violenti e diffusi in tutto il paese.

Cosa che ha attirato anche qualche fake news, come scene di film surrettiziamente inserite tra le “testimonianze” dell’accaduto e una maggiore attenzione del pubblico alle scene particolarmente violente.

Anche a costo di sostituire la Biblioteca Alcazar con lo storico ufficio postale di Manila, distrutto da un rogo di origini incerte.

È infatti evidente la differenza tra l’Ufficio Postale e la Biblioteca, anche al netto dei danni subiti.

Conclusione

La foto diffusa come testimonianza del rogo della biblioteca Alcazar è invece tratta dalla distruzione dell’Ufficio Postale di Manila.

