Quasi completato lo sgombero del rave party sul lago di Mezzano, FDI: “Daspo per i partecipanti”

Il rave party sul lago di Mezzano è iniziato il 13 agosto e solo oggi, giovedì 19 agosto, arrivano le prime notizie sul deflusso dei partecipanti. Come riassunto dal Post in un articolo pubblicato ieri sera, l’attenzione mediatica sull’evento non autorizzato ha avuto origine dal ritrovamento del corpo senza vita di Gianluca Santiago, 24 anni, il 16 agosto. Gianluca si era allontanato dal raduno nella notte del 15 agosto ed è stato ritrovato cadavere nelle acque del lago. Per il suo decesso la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

I sindaci: “Stato incapace di prevenire”

In queste ore, come riporta Repubblica, il bollettino è di “Un ragazzo morto, una seconda vittima non confermata, due stupri, diversi ragazzi ricoverati in coma etilico, un positivo al Covid accertato” e si registrerebbero anche decessi di cani sotto il sole. Il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti ha dichiarato al Post che buona parte degli italiani presenti al raduno illegale hanno lasciato la zona dopo la morte di Santiago, mentre sul sito sono rimasti per lo più cittadini francesi.

In ogni caso i sindaci di Manciano, Pitigliano e Sorano, nella provincia di Grosseto lambita anch’essa dalla presenza del rave party, hanno rilasciato una nota congiunta:

L’illegale rave party che si sta consumando dal giorno di Ferragosto nel comune di Valentano (Viterbo) è un attacco frontale ai territori e alla popolazione dei comuni limitrofi. Questo raduno illegale è una vera e propria incursione nei confronti dei nostri territori e in primis di quello del vicino comune di Valentano, da parte degli organizzatori e dei partecipanti di questo rave, che inevitabilmente stanno minando in queste ore le attività economiche, in piena stagione turistica, e la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, anche dal punto di vista sanitario. Nel prendere atto con profonda amarezza che lo Stato non si sia dimostrato capace di prevenire, per di più durante una pandemia da Covid-19 in corso dal 2020, tale clamorosa manifestazione di illegalità da ogni punto di vista, noi sindaci riteniamo che a oggi non sia stato assicurato un adeguato e continuo controllo dei territori di questi tre comuni.

L’arrivo delle forze dell’ordine

La Questura di Viterbo è rimasta in contatto costante con gli organizzatori di Space Travel – questo il nome del rave – che inizialmente avevano annunciato che la data finale del raduno sarebbe stata il 23 agosto. Tuttavia chi ha già lasciato l’evento ha detto che tutto è in fase di sgombero. Sgombero, questo, favorito soprattutto dall’arrivo delle forze dell’ordine questa mattina all’alba, con un elicottero delle Fiamme Gialle in costante monitoraggio della zona, circa 20 blindati, due squadre cinofile, ambulanze e carabinieri. In realtà Bigiotti, il sindaco di Valentano, aveva riferito che le forze dell’ordine erano già presenti sul posto nella notte tra il 13 e il 14 agosto, data di inizio del party, per operazioni di prevenzione.

Le persone che in queste ore lasciano il posto vengono identificate dagli agenti mentre il deflusso di auto e camper sta letteralmente svuotando l’area. Sul lago di Mezzano ci sono ancora 3000 persone – 250 secondo Open – che non vogliono lasciare il sito né smettere di ballare, ma le forze dell’ordine – circa 300 agenti – sono pronte a intervenire per concludere definitivamente lo sgombero.

L’intervento del Viminale

Ieri pomeriggio il sindaco di Valentano Bigiotti ha fatto sapere all’Adnkronos che la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese lo ha contattato telefonicamente:

Sono stato raggiunto telefonicamente dal ministro Lamorgese che mi ha rassicurato sul fatto che il rave è una priorità del Viminale. Una dimostrazione di attenzione che mi spinge a essere fiducioso nell’azione del governo.

Sgombero quasi ultimato

Per il momento lo sgombero del rave party sul lago di Mezzano non è terminato, ma è dell’ultimo minuto l’articolo di TusciaWeb che riporta che “le forze dell’ordine sono ormai all’interno dell’area del rave” con gli agenti che “stanno invitando i manifestanti ad andarsene e i partecipanti al rave se ne stanno andando tutti pacificamente”, senza alcuna resistenza.

Il deputato Mauro Rotelli di Fratelli d’Italia chiede la Daspo per tutti i partecipanti identificati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.