Lecito chiedersi quando inizia il Black Friday Unieuro, MediaWorld ed Euronics in Italia nel 2023. Si avvicina il Black Friday, il cosiddetto venerdì nero che ha avuto inizio negli Stati Uniti e che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. La tradizione vuole che il Black Friday abbia inizio ufficialmente il giorno dopo il Thanksgiving che quest’anno cade giovedì 23 novembre.

Altro approfondimento, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Ciò significa che il venerdì 24 si avrà modo di sfruttare sconti interessanti in diversi settori sia online che negli store fisici, ma quando inizia il Black Friday Uniero, Mediaworld ed Euronics in Italia in questo 2023? Sì perché, anche se la data ufficiale è quella sopra indicata, ogni store decide solitamente di anticipare qualche offerta, dando modo agli utenti di muoversi prima nell’acquisto di prodotti desiderati.

Per quanto riguarda ad esempio Mediaworld è possibile sfruttare ben un mese di sconti, con la possibilità di avviare un finanziamento a tasso 0 a partire dai 399 euro in 20 rate, promozione valida per tutti i prodotti presenti all’interno del volantino Black Friday sia per quanto riguarda lo store online che quello fisico. Già quindi in questi giorni è partito il Black Friday 2023 su Mediaworld.

Il volantino di Uniero prevede la scadenza di alcuni sconti entro domani 8 novembre, in questo caso non è ancora partito il vero Black Friday e non ci sono dettagli sugli sconti. Su Euronics il Black Friday è partito con una bella anteprima proprio dal primo novembre e andrà di scena fino al 15 novembre. Probabile che poi nuove offerte saranno disponibili proprio nella settimana del venerdì nero, quindi dal 20 al 27 novembre, includendo chiaramente anche il Cyber Monday.

Il mese di novembre è ricco di sconti per i principali store di tecnologia presenti in Italia, da Uniero, Mediaworld ad Euronics, tutti anticipano le offerte del Black Friday, basta consultare i loro volantini o visitare i rispettivi store online.

