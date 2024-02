Quando escono gli altri 6 episodi di Mare Fuori 4: data di uscita delle puntate su RaiPlay

Tantissimi fan della serie, in queste ore, stanno cercando di capire quando escono gli altri 6 episodi di Mare Fuori 4, considerando il fatto che soprattutto sui social c’è molta confusione in merito alla data di uscita delle puntate su RaiPlay. Ecco perché occorre fare chiarezza, perché a breve ci sarà una sorta di accavallamento tra la pubblicazione online delle suddette puntate, rispetto a quello che avremo modo di vedere in tv su Rai 2 durante il mese di febbraio.

Riscontri su quando escono gli altri 6 episodi di Mare Fuori 4: tutti i dettagli sulla data di uscita delle puntate su RaiPlay

Fondamentale un altro approfondimento, dunque, dopo avervi indicato nei giorni scorsi l’orario di uscita dei primi episodi all’interno di RaiPlay. Circostanza nella quale i problemi di sovraccarico dei server sono stati sorprendentemente molto limitati, per la felicità di coloro che aspettavano da tempo di godersi le prime puntate della quarta stagione. Fatte queste premesse, occorre capire a cosa andremo incontro nelle prossime due settimane per coloro che si sono appassionati alla serie.

Detto questo, se vi siete posti quesiti su quando escono gli altri 6 episodi di Mare Fuori 4, effettivamente abbiamo informazioni concrete sulla data di uscita delle puntate su RaiPlay. L’appuntamento è previsto il 14 febbraio all’interno dell’app, con ogni probabilità a mezzanotte. Esattamente come avvenuto mercoledì 1 febbraio coi primi sei episodi. La stessa sera di San Valentino, poi, andranno in onda le prime due puntate della quarta stagione su Rai 2. Insomma, saranno ore molto intense per gli appassionati.

Dunque, ora sappiamo finalmente qualcosa in più su uando escono gli altri 6 episodi di Mare Fuori 4, essendo praticamente ufficiale la data di uscita delle puntate su RaiPlay in base alle informazioni disponibili. Di solito, in circostanze simili non ci sono imprevisti potenzialmente in grado di generare degli slittamenti rispetto a quanto previsto dalla RAI.

