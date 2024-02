A che ora esce Mare Fuori 4 su RaiPlay oggi 1 febbraio: quando inizia la quarta stagione

Buone notizie per chi in questi minuti si chiede a che ora esce Mare Fuori 4 su RaiPlay, visto che oggi 1 febbraio abbiamo la tanto attesa svolta sul quesito “quando inizia la quarta stagione”. Ci ritroviamo in questo modo nelle condizioni di poter confermare quello che vi abbiamo anticipato a metà gennaio, quando anche sul nostro sito abbiamo ricordato a tutti come sarà peculiare la gestione della RAI per una delle serie TV più amate degli ultimi anni nel nostro Paese.

Ora sappiamo A che ora esce Mare Fuori 4 e quando inizia la quarta stagione su RaiPlay oggi 1 febbraio

In particolare, mentre vi scriviamo, possiamo rispondere alla domanda “a che ora esce Mare Fuori 4”. Già, perché su RaiPlay da alcuni istanti a questa parte è possibile godersi la prima puntata della quarta stagione. Sappiamo pertanto quando esce, perché la RAI ha mantenuto le promesse dopo una lunga attesa, figlia del grande successo ottenuto da questa produzione che di certo non era nata con aspettative simili a suo tempo.

Qualora doveste essere famosi per la vostra pazienza, attendendo una più comoda riproduzione televisiva, allora dovrete attendere il prossimo 14 febbraio, quando cioè su Rai 2 andranno in onda i primi due episodi della quarta stagione destinata a ripartire dalla scena che per mesi ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Lo sparo che si sente durante l’incontro tra Rosa Ricci, suo padre e Carmine, quasi sicuramente porterà ad ad una nuova vittima che verrà svelata con ogni probabilità già nel primo episodio.

Dunque, ora sappiamo a che ora esce Mare Fuori 4 su RaiPlay, con consegne rispettate allo scoccare della mezzanotte da parte della RAI, ma anche con la consapevolezza che potrebbero esserci dei problemi server nelle prime ore post uscita della quarta stagione. Insomma, preparatevi a portare un po’ di pazienza nella giornata di giovedì.

