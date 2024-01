Qualche imprecisione sul caso Chiara Ferragni e lo stop di Coca-Cola alla collaborazione

Girano post secondo cui non vedremo mai lo spot di Chiara Ferragni per Coca-Cola. La notizia di oggi, in effetti, fa emergere un passo indietro da parte del noto brand, probabilmente poco incline ad apparire in TV e sul web associandosi alla figura della nota influencer. Inevitabile che chiunque sia indotto a pensare che il caso pandoro Balocco possa aver condizionato le strategie aziendali in termini di marketing, al netto di una collaborazione che verrà quasi certamente saldata dalla multinazionale come da accordi.

Ci sono imprecisioni sul caso Chiara Ferragni e lo stop di Coca-Cola alla collaborazione ufficializzato oggi

Cosa succede ora? A margine delle considerazioni che abbiamo fatto negli ultimi tempi, oggi abbiamo preso atto che ci siano varie imprecisione sul caso Chiara Ferragni e lo stop di Coca-Cola alla collaborazione. Già, perché la nota ufficiale dell’azienda, diffusa tramite agenzie di stampa, in realtà non ci restituisce una sentenza definitiva: “Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti“. Situazione in evoluzione, come si può percepire facilmente in giornata.

In sostanza, potrebbe trattarsi di una valutazione momentanea, in merito ad una campagna pubblicitaria evidentemente programmata per il 2024, ma per tanti motivi non ancora pronta al lancio. Solo nei prossimi mesi sarà chiaro se il rapporto tra le parti potrà avere o meno un seguito.

Dunque, a differenza di quanto osservato nella giornata di ieri sulla storia completamente inventata a proposito di Virginia Raffaele, qui abbiamo una base fondata sulla verità, in quanto Coca-Cola per ora non intende apparire in campagne pubblicitarie con Chiara Ferragni. Tuttavia, dire che si tratti di una rottura definitiva è frettoloso e sbagliato, in quanto il comunicato ufficiale ci restituisce qualcosa di diverso come abbiamo abbiamo avuto modo di constatare poco fa.

