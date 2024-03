Pubblicano anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2024 fidandosi dei sondaggi

Sta girando tanto sui social una serie di anticipazioni riguardanti il vincitore del Grande Fratello VIP 2024, nonostante ad oggi siano trapelati soltanto dei sondaggi. Premesso che quest’anno, ufficialmente, sia stata rimossa la sigla “VIP” per il reality più longevo ed amato dagli italiani (pare ci sia stato un forte calo di ascolti rispetto all’edizione precedente, ma questo è un altro discorso), in buona sostanza siamo al cospetto di una situazione simile rispetto a quella che abbiamo preso in esame un anno fa di questi tempi.

Stanno lanciando anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2024, ma si tratta solo di sondaggi

Alcuni post palesemente acchiappaclick, nel dettaglio, stanno creando dei veri e propri trend social a proposito delle fantomatiche anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2024, ma solo analizzando questi contenuti più nello specifico ci si rende conto che in realtà si tratta di semplici sondaggi. Insomma, occorre premettere che siamo solo nel campo delle previsioni e che non esista alcun complotto per il quale il vincitore o la vincitrice dell’edizione in corso sia persona nota prima della finale di oggi 25 marzo.

Fatta questa doverosa premessa, utile per contestualizzare ogni discorso odierno, si comprende facilmente come si faccia a confondere le anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2024, con quelli che in realtà sono dei semplici sondaggi. Senza girarci troppo intorno, gli esperti di settore ritengono che a poche ore dalla finale sia un discorso a due e che a vincere l’edizione di quest’anno sarà una donna.

In pole position abbiamo Beatrice Luzzi, a quanto pare la grande favorita in questo momento, ma massima attenzione a Perla Vatiero, che viene annunciata in grade crescita tra le preferenze del pubblico. Insomma, occhio a chi parla di anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2024, visto che fino al momento della pubblicazione del nostro pezzo sono noti solo dei sondaggi in merito.

