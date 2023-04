Anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2023 con sondaggi e percentuali di oggi

Occorre analizzare con grande attenzione le ultime anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2023, in riferimento ai sondaggi e alle percentuali venute a galla oggi. Questa sera andrà di scena la finale del Grande Fratello Vip, edizione che è durata ben 7 mesi e che ha visto susseguirsi un numero piuttosto elevato di concorrenti. In finale però ne sono arrivati cinque, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Giaele De Donà e tra questi c’è il vincitore di questa edizione.

Le ultime anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2023: chiarimenti su sondaggi e percentuali trapelati oggi

Un altro tassello del mosaico da aggiungere rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, con altre anticipazioni annesse sul vincitore del Grande Fratello VIP 2023. A tal proposito è possibile, attraverso le quote Snai, Sisal e Eurobet, fare una classifica chiara di chi si aggiudicherà la vittoria del Grande Fratello Vip. Le quote dei vari portali di scommesse sono ben chiare: il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere Oriana Marzoli, con una quotazione che si aggira tra 1.80 e 1.90.

Per quanto riguarda il secondo posto se la giocano quasi alla pari Tavassi e Pelizon, mentre il quarto posto dovrebbe essere occupato Micol Incorvaia con quotazioni tra 7 e 12 ed all’ultimo posto spazio Giaele De Donà. Stando quindi ai siti di scommesse ad aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello Vip sarà Oriana Marzoli, una che vive praticamente di reality, visto come sia conosciutissima in Spagna per aver partecipato a tante trasmissioni televisive di questo genere.

Sarà la venezuelana la vincitrice del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo questa sera, anche se a detta di Fabrizio Corona il vincitore sarà Edoardo Tavassi. L’ex re dei paparazzi non parla però di complotto, come qualcuno abbia fatto credere qualche giorno fa, ma semplicemente di capacità da parte di Tavassi di gestire i social media, sa come funzionano.

Vedremo questa sera chi avrà avuto ragione a riguardo se Corona o i vari siti di scommesse. Insomma, prendete con le pinze le anticipazioni sul vincitore del Grande Fratello VIP 2023, a proposito dei sondaggi e percentuali che vi abbiamo riportato oggi.

