Provocano Gianni Morandi che ha scelto il vaccino: stavolta replica decisa del cantante

Episodio curioso quello che abbiamo registrato in queste ore su Facebook con Gianni Morandi, il quale ha deciso di far sapere ai propri fan di aver scelto il vaccino per combattere i pericoli del Covid. Una decisione significativa, considerando anche i grossi problemi di salute che il diretto interessato ha dovuto affrontare nei mesi scorsi, a partire dai quali avevano preso piede fake news da noi analizzate. Qualcuno, però, ha deciso di commentare in modo superficiale lo scatto che ha pubblicato, come si potrà notare dal nostro approfondimento di oggi.

Come ha risposto Gianni Morandi alla provocazione sul vaccino

Sostanzialmente, tutto nasce dal post pubblicato su Facebook da Gianni Morandi, il quale con una foto ha voluto dimostrare a tutti di aver scelto la strada del vaccino. Un utente ha commentato, facendogli notare che quella nello scatto non sia in realtà una siringa e che l’operatrice accanto a lui non abbia indossato i guanti. In sostanza, ha fatto notare al cantante che in realtà non gli è stato somministrato il vaccino.

Gianni Morandi, evidentemente un po’ irritato in questo frangente, ha risposto in modo secco: “Se ti fossi vaccinato anche tu, avresti visto come è fatta una siringa“. La spiegazione che si cela dietro la foto del vaccino, in effetti, è più semplice di quanto si possa immaginare, come riportato da alcuni esperti in materia:

“Se ti fossi vaccinato sapresti che non serve usare i guanti in questo genere di vaccini, innanzitutto perché le siringhe sono già pronte, e poi perché le stesse hanno un dispositivo di protezione che impedisce di pungersi una volta finita l’inoculazione.. Le mani se le disinfettato ad ogni operazione, dunque non c’è nulla di scandaloso in questa foto“.

Insomma, Gianni Morandi ha deciso di puntare sul vaccino e la foto che trovate nel nostro articolo di oggi non presenta alcun tipo di anomalia, contrariamente a quanto riportato da qualcuno.

