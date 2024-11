Precedente storico con la FIFA che pagherà la Juventus per l’infortunio di Cabal: le cifre in ballo

Ci sono conferme molto interessanti, in queste ore, per quanto riguarda la questione relativa all’infortunio di Cabal. Nello specifico, non tutti sanno che esista un programma utile per i club, in quanto in circostanze come quella che ha visto il calciatore infortunarsi durante la finestra dedicata alle Nazionali, le squadre hanno diritto ad una sorta di risarcimento. La questione verte attorno all’ingaggio dei tesserati, in quanto la Juventus in questa situazione si ritroverà a pagare un dipendente senza poterne sfruttare le prestazioni.

Un caso storico con la FIFA che pagherà la Juventus un indennizzo per l’infortunio di Cabal: prime stime sulle cifre

Insomma, se da un lato siamo al cospetto di un problema oggettivo per il club bianconero, al punto che come riportato nei giorni scorsi ci sarebbero già precise richieste di Thiago Motta a Giuntoli in vista del mercato di gennaio, è interessante focalizzarsi sugli effetti collaterali di quanto avvenuto. Al di là delle cifre in ballo, che andremo ad analizzare nel nostro articolo di oggi, è importante evidenziare che la norma in questione abbia finalmente un’applicazione pratica.

Provando a scendere in dettagli, l’infortunio di Cabal rientra nel cosiddetto Club Protection Programme della Fifa. Cosa vuol dire questo in termini di indennizzo? Calcolando l’ingaggio di Cabal, che ufficiosamente dovrebbe stabilizzarsi attorno ai 2,5 milioni di euro lordi, bisogna aggiungere la franchigia di un mese e un ritorno che allo stato attuale i medici della Vecchia Signora stimato ai primi di agosto. Per tutte queste ragioni, il club bianconero potrebbe ricevere circa 1,7 milioni di euro tramite il suddetto programma.

Dunque, siamo effettivamente al cospetto di un caso storico con la FIFA che pagherà la Juventus per l’infortunio di Cabal. Le cifre in ballo ora sono note, pur risultando una semplice stima che prende in esame i probabili tempi di recupero del difensore ex Verona.

