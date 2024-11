Thiago Motta ha chiesto una difesa a 4 precisa a Giuntoli da gennaio: tra smentite e conferme

Stanno venendo a galla nuove indicazioni di mercato sulla Juventus, alla luce di precise richieste che Thiago Motta avrebbe fatto a Giuntoli in vista del mercato di gennaio. A maggior ragione, una volta appreso che oltre a Bremer l’allenatore bianconero con ogni probabilità ha perso anche Cabal fino al termine della stagione. Insomma, al di là delle voci sul vice Vlahovic, per il quale sono stati necessari dei chiarimenti negli ultimi tempi, occorre capire anche quali siano le voci concrete e quali quelle da smentire sulla Vecchia Signora.

Focus su Thiago Motta che ha chiesto una difesa a 4 precisa a Giuntoli da gennaio: ci sono tante smentite e conferme oggi

Per quale ragione è indispensabile un approfondimento su Thiago Motta che avrebbe chiesto una difesa a 4 precisa a Giuntoli da gennaio? Effettivamente, tra i rumors in circolazione abbiamo smentite e conferme. Le fonti più autorevoli, al momento, affermano che i veri obiettivi di mercato della Juventus, in vista della sessione di gennaio, sarebbero due: da un lato Milan Skriniar, sempre più in uscita dal Psg non rientrando nei piani di Luis Enrique, oltre ad un suo compagno di nazionale.

In questo caso, si parla di David Hancko del Feyenoord, visto che il club olandese potrebbe valutare offerte economicamente importanti per lasciar andare il calciatore. Si parla di cifre vicine ai 30 milioni di euro, ma è chiaro che Giuntoli proverà ad individuare formule “fantasione” per accontentare il suo allenatore, senza pesare troppo sulle casse della Juventus.

Anche con Skriniar c’è il problema finanziario, ma il PSG potrebbe darlo in prestito gratuito, accollandosi parte dell’ingaggio nei sei mesi successivi. Poi, a giugno si vedrà. Al contempo, le stesse fonti affermano che Thiago Motta sia ad oggi molto freddo a proposito della pista che porta a Lindelof. Insomma, occorre saper distinguere i rumors che girano in questo periodo dell’anno.

