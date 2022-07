Poche scorte, addio all’acqua frizzante Sant’Anna e non solo per anidride carbonica introvabile

Rischiamo di dire addio all’acqua frizzante Sant’Anna e non solo per anidride carbonica introvabile. L’acqua gassata rischia seriamente di scomparire e l’allarme è stato lanciato in queste ore da Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna. Si parla del più grosso produttore europeo di acque oligominerali e che ben presto potrebbe ritrovarsi a non poter più produrre l’acqua gassata. Il problema principale riguarda una vera e propria emergenza che sta colpendo l’anidride carbonica.

Rischiamo di salutare l’acqua frizzante Sant’Anna e non solo per anidride carbonica introvabile

Nessuna bufala a tema acqua stavolta, a differenza di quanto riportato di recente. Bertone ha evidenziato come la situazione sia davvero disperata, parla di emergenza da dopoguerra. L’azienda è stata costretta a fermare la produzione dei prodotti gassati, questo perché l’anidride carbonica è praticamente introvabile ed anche le altre aziende competitor si ritrovano nella stessa situazione. Le varie aziende di Co2 preferiscono destinare la loro produzione alla sanità e nemmeno provare a pagarla di più è servito a convincerle.

C’è una scarsità di anidride carbonica che inciderà totalmente sulla produzione di acqua gassata e di bevande realizzate con tale sostanza. Acqua frizzante Sant’Anna ha dovuto inevitabilmente sospendere la produzione e ciò significa che in poco tempo non ci saranno più scorte a disposizione. Bertone avverte come una volta esauriti i vari stock di acqua gassata nei vari supermercati, non ci saranno più bottiglie in vendita.

Si può parlare approssimativamente di un mese di tempo, poi le scorte termineranno e nessuno potrà più acquistare nei vari negozi di alimentari l’acqua gassata. Presto quindi ci ritroveremo senza poter più bere l’acqua gassata, per ora la notizia arriva direttamente da una delle aziende più importanti in questo settore e questo deve far pensare come le altre siano probabilmente già da tempo in queste condizioni.

Non solo quindi i forti rincari in tutti i settori, ora non ci sarà nemmeno più a disposizione l’acqua gassata, una problematica che andrà ad espandersi anche in altre aziende che producono bevande realizzate con anidride carbonica. Tempo circa un mese e l’acqua gassata sparirà da tutti i supermercati. Occhio, dunque, al possibile addio all’acqua frizzante Sant’Anna e non solo per anidride carbonica introvabile.

