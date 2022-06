Il ritorno dell’auto ad acqua che fa 5.000 km con 5 litri: imprecisioni sull’ingegnere italiano

Non ne sentivamo la mancanza, ma oggi 21 giugno 2022 tocca riprendere una notizia che va assolutamente precisata, in merito all’auto ad acqua che sarebbe stata inventata da un ingegnere italiano. Si chiama Lorenzo Enrico e, come si nota attraverso l’ultimo articolo che abbiamo pubblicato in ordine di tempo su questa vicenda, è un onesto lavoratore che si è trovato suo malgrado al centro di una clamorosa ondata di imprecisioni sui social. La solita storia del riscatto popolare contro i poteri forti, in questo caso rappresentato dai giganti del combustibile.

L’ingegnere italiano Lorenzo Enrico non ha inventato l’auto ad acqua che fa 5.000 km con 5 litri

Vogliamo essere da subito estremamente chiari, in quanto non è assolutamente vero che un ingegnere italiano chiamato Lorenzo Enrico avrebbe inventato l’auto ad acqua che fa 5.000 km con 5 litri. Si tratta di un post che circola nuovamente su Facebook da alcuni giorni e che viene rappresentato anche in questo frangente dalla foto che trovate ad inizio articolo. Un fondo di verità, per poi creare una storia dal nulla, come si potrà notare oggi.

Per smentire la storia dell’ingegnere italiano Lorenzo Enrico, secondo alcuni utenti social in grado di inventare l’auto ad acqua che fa 5.000 km con 5 litri, è sufficiente analizzare con maggiore attenzione la pagina originale in cui si parla del progetto. Per farvela breve, come si nota dalla fonte e come è stato fatto presente dal diretto interessato anni fa, dopo che aveva preso piede l’imprecisione, si tratta autovetture ibride. Come quelle che possiamo apprezzare da tempo sul mercato.

In pratica, abbiamo un 35% di garantito dall’ossidrogeno ricavato dall’acqua, mentre il restante 65% deve ancora rifarsi al carburante naturale della vettura come benzina, gasolio. Basta questo per contestualizzare la vicenda dell’ingegnere italiano Lorenzo Enrico, a detta del pubblico Facebook capace di inventare l’auto ad acqua che fa 5.000 km con 5 litri.

