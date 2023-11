Più che evitabili le voci su malattia di Emanuela Perinetti ed anoressia: zero fonti in merito

Avremmo fatto volentieri a meno delle voci su malattia di Emanuela Perinetti ed anoressia, zero fonti in merito. La morte di Emanuela Perinetti, influencer marketing manager nel mondo del calcio, è purtroppo stata al centro di fake news sui social in queste ultime ore. La figlia di Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo dell’Avellino ed ex direttore sportivo del Palermo, aveva solo 33 anni ed era malata.

Condannabili le voci su malattia di Emanuela Perinetti ed anoressia: non ci fonti a sostegno

Vicenda che, in parte, ricorda quella di pochi giorni fa con Anna Kanakis. Come accade spesso in queste situazioni si tende a diffondere notizie non vere per ottenere qualche like in più sui social. La morte di Emanuela Perinetti è stata infatti oggetto di vergognose voci sull’anoressia. Queste ipotesi assolutamente non confermate, sono al centro di diversi discorsi sui social che riguardano l’anoressia.

La giovane influencer marketing manager nel mondo del calcio era malata da un po’ di tempo, la famiglia non ha diffuso alcuna notizia a riguardo eppure questo non ha fermato le vergognose voci che stanno circolando in queste ore sui social sulla sua morte. Emanuela Perinetti ha vissuto gli ultimi giorni di vita in ospedale, ma sulla sua patologia non ci sono notizie ufficiali. Bisogna quindi fare attenzione a ciò che si legge sui social a riguardo, perché il rischio di diffondere fake news è piuttosto elevato.

A dare la notizia della morte di Emanuela Perinetti è stata la società di calcio dell’Avellino. Questo è l’unico comunicato ufficiale riguardante tale scomparsa, dove si parla solo di vicinanza al dolore per questa grave perdita, non menzionando quindi nulla sulla malattia di Emanuela Perinetti.

Ciò però non ha fermato gli sciacalli del web che immediatamente hanno fatto circolare voci sulla sua presunta anoressia, che avrebbe poi portato la ragazza addirittura alla morte. Non ci sono notizie ufficiali a riguardo e per questo è sbagliato credere attualmente a queste voci.

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio da parte di diverse società di calcio per questa prematura scomparsa, un dolore difficile da sopportare per la famiglia e gli amici di Emanuela Perinetti. Dunque, portiamo rispetto e smettiamola con le voci su malattia di Emanuela Perinetti ed anoressia, avendo zero fonti sulla questione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.