Immediate le solite teorie su causa morte di Anna Kanakis dopo la sua malattia

Stanno circolando senza sosta, oggi 22 novembre, le solite teorie su causa morte di Anna Kanakis dopo la sua malattia. L’annuncio della scomparsa della più giovane vincitrice di Miss Italia non poteva non avere un certo impatto emotivo sul pubblico italiano, ma come spesso avviene in queste circostanze, teorie senza alcuna fonte alle proprie spalle iniziano a diffondersi senza un apparente motivo. Proviamo ad esaminare tutte le informazioni raccolte fino a questo momento.

Diamoci un taglio in merito alle solite teorie su causa morte di Anna Kanakis: cosa sappiamo sulla sua malattia

Dunque, stiamo vivendo una giornata caratterizzata da notizie senza fonti, come abbiamo avuto modo di osservare in mattinata a proposito delle voci in merito a Tony Colombo morto suicida in carcere. Rumors senza alcun riscontro, come constatato poco fa a proposito delle solite teorie su causa morte di Anna Kanakis. Già, perché il volto noto al grande pubblico per la sua vittoria a Miss Italia se ne è andata a poco più di 60 anni in seguito ad una brutta malattia.

Per farvela breve, nel parlare della causa morte di Anna Kanakis, qualcuno ipotizza che la malattia di cui si parla tanto in queste ore sia stata “innescata” in qualche modo dal vaccino contro il Covid. Ovviamente, senza sapere se l’attrice e scrittrice in passato si sia sottoposta effettivamente alla vaccinazione in questione. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, ma questo è un dettaglio che non ha in alcun modo fermato la corsa di coloro che vogliono sempre spingere le proprie teorie tramite fake news o voci non confermate.

A provare a far luce sul tema “causa morte di Anna Kanakis” ci ha provato Il Messaggero, secondo cui la scrittrice non avrebbe superato una malattia molto aggressiva. Un male non specificato che l’ha portata via nel giro di pochi mesi.

