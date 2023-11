Strane voci su Tony Colombo morto in carcere per suicidio: zero fonti dalle ultime notizie

Circolano strane voci su Tony Colombo morto in carcere per suicidio, ma al momento abbiamo zero fonti con le ultime notizie. Sta circolando su WhatsApp, in queste ultime ore, la notizia della morte di Tony Colombo. Molti utenti si sono ritrovati con un messaggio sulla famosa applicazione di Zuckerberg riguardante il suicidio di Tony Colombo in carcere. Rapidamente questa notizia sta facendo il giro di vari smartphone, diventando in poco tempo virale.

Vicenda che, per certi aspetti, ricorda quella trattata ieri con Filippo Turetta. Bisogna però fare chiarezza sulla questione e smentire categoricamente la notizia del suicidio di Tony Colombo in carcere. Che si tratti di una fake news è abbastanza chiaro soprattutto perché nessun portale di rilievo e soprattutto nessun telegiornale abbia riportato tale notizia.

Si tratta di una bufala che attualmente sta circolando su WhatsApp come una sorta di catena di Sant’Antonio. Attenzione quindi a non ricondividere la notizia del suicidio di Tony Colombo in carcere perché si alimenta solo una fake news. Il cantante neomelodico è stato arrestato lo scorso 18 ottobre, insieme alla moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. Entrambi restano in carcere nell’ambito di una indagine sul riciclaggio del clan Di Lauro.

Avevano chiesto i domiciliari, ma il tribunale del Riesame ha confermato per entrambi la misura cautelare del carcere emessa nelle scorse settimane dal gip di Napoli. Situazione sicuramente non semplice per il cantante neomelodico che aveva in programma nelle prossime settimane concerti importanti, i cui biglietti sono stati venduti da tempo e che non sono stati rimborsati.

Tony Colombo quindi resta in carcere, è vivo e continuerà a lottare con il suo avvocato per riuscire ad ottenere almeno i domiciliari. Non c’è stato alcun suicidio di Tony Colombo in carcere, la notizia che si è diffusa rapidamente nelle ultime ore su WhatsApp.

Una bufala a tutti gli effetti che è diventata virale ed alla quale hanno abboccato moltissimi utenti, iniziando anche a diffonderla sui social. Dunque, non ha senso alimentare voci su Tony Colombo morto in carcere per suicidio, seguendo la direzione presa dalle ultime notizie.

