Suicidio di Filippo Turetta in carcere e profilo narcisista: ancora speculazioni infondate

Oggi si parla di suicidio di Filippo Turetta in carcere e di un suo profilo narcisista, ma sono speculazioni infondate. Dopo l’arresto di Filippo Turetta, assassino di Giulia Cecchettin, sono circolate voci sul suicidio, notizia che è apparsa su qualche social, ma che non ha mai avuto conferma. C’era chi pensava che dopo il ritrovamento del corpo di Giulia, l’ex fidanzato avesse pensato al suicidio, anche per questo era diventato difficile prenderlo subito.

Non ha senso parlare di suicidio di Filippo Turetta in carcere e profilo narcisista

Tocca più o meno ribadire quanto scritto domenica, quando avevano preso piede le prime notizie senza fonti. Tutte ipotesi smentite, con Turetta che attende di essere condannato dalla giustizia italiana. Perché Filippo Turetta non si è suicidato? A questa domanda ha risposto il criminologo Carmelo Lavorino che ha spiegato come questo ragazzo sia un soggetto narcisista al massimo, oltre che calcolatore, egocentrico, egoista e vigliacco, dove prevale una fortissima falsa autostima.

Secondo il criminologo chi si ritrova con tali caratteristiche non possiede autocritica, umiltà, coraggio ed empatia. Non ci sono le basi per pensare che un soggetto del genere possa pensare al suicidio. Questa risposta da parte di Lavorino fa capire come non potesse sussistere la notizia del suicidio di Turetta, l’assassino non ha mai pensato di togliersi la vita, né tantomeno di farlo una volta arrestato.

Il suo quadro psicologico è ben chiaro, diversi esperti hanno condiviso quanto espresso da Lavorino, smentendo qualsiasi possibile notizia di suicidio da parte di Filippo Turetta. La giustizia italiana provvederà a condannare l’assassino di Giulia Cecchettin, ennesima vittima di uomini che purtroppo si ritrovano ad avere tutti lo stesso quadro psicologico.

Ciò significa che quando Turetta sarà condannato a scontare la sua pena in carcere, non balenerà mai nella sua mente l’idea di uccidersi perché si parla di un vigliacco che risulta essere privo di coraggio. Dunque, occorre fermare le voci sul presunto suicidio di Filippo Turetta in carcere e profilo narcisista.

