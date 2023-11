Subito voci su Filippo Turetta morto o avvistato: ricerche in corso dopo aver trovato Giulia

Come se non bastassero le indiscrezioni di questi giorni su Giulia Cecchettin, come quelle che sono state diffuse questa mattina ancor prima del ritrovamento del cadavere, ora sui social circolano voci incontrollate su Filippo Turetta morto o avvistato qua e là. Il ragazzo ha coperto uno strano percorso ai confini con l’Austria nelle ore successive all’aggressione alla sua ex fidanzata, che purtroppo si è rivelata fatale per lei. Allo stato attuale, lo diciamo subito senza troppi giri di parole, le ricerche del principale indagato per omicidio sono ancora in corso.

Immediatamente indiscrezioni su Filippo Turetta morto o avvistato: ricerche delle Forze dell’Ordine in corso dopo aver trovato Giulia

Insomma, il nostro approfondimento impostato sul tag “nessuna fonte” serve per evidenziare che al momento, da fonti ufficiali, non ci siano conferme in merito ai rumors che parlano di Filippo Turetta morto o avvistato. Post dai contenuti che si alternano in merito alle sorti del ragazzo, che richiedono a prescindere un’unica risposta stando agli aggiornamenti che abbiamo avuto modo di raccogliere al momento della pubblicazione del nostro articolo.

Già, perché come accennato in precedenza le ricerche del fuggitivo sono ancora in corso dopo aver trovato Giulia. Inutile dire che si tratti del principale indiziato per la morte della ragazza, considerando la lite di sabato scorso ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza. Tuttavia, al contrario di quanto emerge da alcuni post che a quanto pare stanno girando soprattutto su TikTok, in queste ore il giovane risulta ancora irreperibile. Al netto dei vari appelli diffusi pubblicamente affinché si costiutuisca.

Allo stato attuale non è escluso neppure il gesto estremo del ragazzo nel corso della settimana che stiamo per lasciarci alle spalle. Solo ipotesi e ricerche in corso, a testimonianza del fatto che non abbia alcun senso parlare di Filippo Turetta morto o avvistato tra Italia ed Austria in queste ore, con un inutile passaparola che genera soltanto disinformazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.