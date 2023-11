Pioggia di proposte con il Black Friday di Pandora, ma alcune offerte non sono ufficiali

Ci sono numerose segnalazioni, in queste ore, in merito a post che potrebbero trarre in inganno per quanto concerne il Black Friday di Pandora nel 2023. Esattamente come avvenuto con altri marchi, come abbiamo avuto modo di constatare in giornata a proposito di Zalando, i soliti malintenzionati provano ad approfittare di un periodo nell’anno durante il quale quasi tutti gli store online lanciano promozioni allettanti. Insomma, c’è una maggiore propensione all’acquisto da parte del pubblico e puntualmente abbiamo chi prova a mettere in atto nuove truffe.

Puntuali i malintenzionati pronti a sfruttare il Black Friday di Pandora nel 2023 in Italia

Così si spiegano inserzioni social relative a finte offerte per il Black Friday di Pandora, ovviamente inconsapevole di quanto stia avvenendo a causa di soggetti che provano a sfruttare la notorietà del marchio in questione. Una situazione che ricorda anche quella più recente che ha investito il brand, come forse alcuni nostri lettori ricorderanno in merito al calendario dell’Avvento totalmente inventato dai malintenzionati. Anche in quel caso, l’azienda ha smentito categoricamente di aver lanciato campagne specifiche.

Dunque, dobbiamo imparare a riconoscere minacce digitali di questo tipo, canalizzando la nostra attenzione sul Black Friday di Pandora 2023 che è stato riservato agli utenti tramite la pagina web ufficiale dell’azienda. Solo in questo modo eviteremo brutte sorprese e truffe che rischiano di farci ritrovare con una carta senza credito o un conto svuotato. Purtroppo, le landing page non ufficiali richiamano spesso e volentieri la grafica originale, traendo in inganno anche parte del pubblico più esperto.

Dunque, stanno circolando decine e decine di proposte con il Black Friday di Pandora per questo evento in programma anche nel 2023, ma alcune offerte non sono ufficiali e sono state concepite per mettere in atto una truffa. Staremo a vedere se altri store saranno presi di mira nel corso delle prossime ore.

